The Voice-Marias diagnose gjorde at hun droppet ut av skolen

Diagnosen stoppet Maria Marzano (20) fra å fullføre skolen, og det hindret henne i å følge artistdrømmen. Så trosset hun frykten og meldte seg på et talentprogram.

Da alle de fire mentorene snudde seg og ville velge henne, kunne ikke Maria Marzano (20) fra Storsand i Sætre tro sine egne øyne.

Etter å ha smuglyttet på deltakere i flere timer før det var hennes tur, hadde hun nemlig nesten mistet troen på at det ville gå hennes vei.

– Jeg hadde virkelig ingen forventninger lenger. Når man hører hvor gode konkurrentene dine er, så går pulsen ekstra fort. Så det at alle snudde seg var som en «dream come true». Jeg var helt satt ut, forteller Marzano til TV 2 om The Voice-auditionen.

MENTORER: De fire artistene (f.v) Yosef Wolde-Mariam, Espen Lind, Ina Wroldsen og Tom «Matoma» Stræte Lagergren synes nivået i årets konkurranse er svært høyt. Foto: TV 2.

– Tøff og selvsikker

Årets mentorer og artister, Tom «Matoma» Stræte Lagergren (29), Espen Lind (49), Ina Wroldsen (36) og Yosef Wolde-Mariam (43), har hatt en vanskelig jobb med å velge sine favoritter i programmet på grunn av svært høyt nivå.

Marzano ble til slutt en av de 48 deltakerne som slapp igjennom det trange nåløyet fra blind audition.

Da 20-åringen kunne velge mellom de fire mentorene, gikk hun til slutt for «Team Ina Wroldsen». Det har hun ikke angret et sekund på.

– Jeg er kjempefornøyd med valget av mentor. Ina er helt rå, forteller Marzano og utdyper:

– Hun har alltid virket veldig tøff og selvsikker i det hun gjør, og det har vist seg veldig med tiden jeg har fått sammen med henne. Hun bryr seg virkelig ikke om hva andre tenker, og pusher deltakerne til å ha tro på oss selv og finne oss selv i sangene vi synger.

I fredagens program av The Voice skal Marzano nok en gang i ilden, og da skal hun duellere mot en annen deltaker på Wroldsens lag. De to skal synge samme sang, utvalgt av Wroldsen, og en av dem får en billett videre, mens den andre blir nødt til å forlate programmet.

PÅ SAMME LAG: Kamilla Gulbrandsen (23) og Maria Marzano (20) møtes i duell i fredagens episode av The Voice. Foto: Robert Holand / TV 2

Ungt talent

Marzano har sunget så lenge hun kan huske, og hun ble tidlig spådd en sangkarriere.

– Da jeg ble født, sa jordmoren min til mamma: «Her kommer sangstjerna». Det var nok mest fordi jeg skrek så fælt, men musikk ble jo til veien jeg gikk. Så jeg liker å tro at hun på en måte «satte fremtiden» min, ler Marzano.

TALENTFULL: Maria Marzano (20) håper å kunne leve som artist en dag. Foto: TV 2.

Hun tror samtidig at hun først og fremst kan takke sin far for det musikalske talentet.

– Det var pappa som introduserte meg til sang og instrumenter. Han har alltid sittet og «jammet» med gitaren og sunget litt. Jeg begynte jo faktisk å synge før jeg i det hele tatt kunne snakke. Litt nynning her og der, og så utviklet det seg bare derfra, forteller hun.

Slet med angst og ADHD

Selv om 20-åringen fra Storsand lenge har hatt et stort talent og en lysende karriere i dag, har ikke veien alltid vært like enkel. Barne- og ungdomsårene ble mye preget av angst og en ADHD-diagnose.

– Jeg har helt siden jeg var liten vært veldig sjenert, og jeg har hatt utrolig store vanskeligheter med konsentrasjon så lenge jeg kan huske. Alt dette viste seg å være sosial angst og ADHD, forteller hun åpenhjertig.

– Som barn hadde jeg alltid sett for meg at jeg ville bli en artist. Men etter som tiden gikk, utviklet angsten seg og den ble bare verre og verre. Jeg turte jo ikke å gå noen steder alene, ringe eller ta telefoner, eller møte folk. Om jeg skulle bli artist, måtte jeg jo klare å ta kontakt med folk innenfor bransjen, men det var helt umulig i min situasjon.

DRØM: Marzano har drømt å bli artist hele livet, men angst og ADHD gjorde at hun vegret seg for å opptre foran andre. Her er hun fotografert på The Voice-audition. Foto: TV 2.

Frykten og konsentrasjonsproblemene ble etter hvert så store at Marzano ikke klarte å fullføre skolen.

– Jeg klarte ikke å sitte i et klasserom lenger å prøve å lære noe som jeg ikke ville få noe nytte av, når alt jeg ville drive med var å leve av musikk. Jeg fikk ikke med meg noe som ble sagt og klarte ikke å konsentrere meg eller sitte stille, forteller hun.

– Det gikk etterhvert utover meg mentalt og jeg gikk inn i en mørk periode over to år, helt til jeg endelig droppet ut av videregående i 2017. Da jeg endelig var glad igjen og motivert til å drive med musikk, var det den dumme angsten igjen som stoppet meg.

Deltok i Norske talenter

20-åringen har alltid vært redd for å opptre foran andre. Hun hadde derfor jobbet hardt med seg selv da hun endelig trosset frykten og meldte seg på Norske Talenter, sammen med eks-kjæresten.

– Å synge foran folk turte jeg absolutt ikke. Det gjorde jeg ikke før jeg var rundt 12 år, men da var jeg så sykt nervøs og skalv så fælt at jeg ikke turte å gjøre det igjen. Ikke før jeg meldte meg på Norske talenter i 2018 med eks-kjæresten min, sier 20-åringen.

Duoen, som kalte seg Mellow, kom til finalen av talentprogrammet, men de vant ikke. Tre år senere er Marzano derimot svært klar for å gripe sjansen på nytt.

– Jeg håper at The Voice vil pushe meg videre og ta meg et sted jeg ikke ville klart å komme av meg selv.

Snart én million visninger

20-åringen avslører at målet med å melde seg på The Voice var å bli oppdaget, enten hun går til topps denne gang eller ei.

– Målet mitt i konkurransen er å få en kickstart på karrieren min. Å bli sett. Musikk er drømmekarrieren min sammen med skuespill, noe jeg omtrent ikke har sagt til noen, men som er en veldig stor drøm, på lik linje med musikk.

Marzano har allerede oppnådd målet med å bli sett. The Voice-auditionen hennes har i skrivende stund over 800.000 visninger på YouTube.

– Det at videoen min nærmer seg en million views er helt sprøtt! Jeg hadde aldri sett for meg å bli sett av et så stort tall. Det gjør meg så glad og gir meg en «mega confidence boost», sier hun entusiastisk.

THE VOICE-DELTAKER: Maria Marzano er blant topp 48 i årets The Voice. Foto: Robert Holand / TV 2

Sammenlignes med superstjerne

På The Voice-auditionen fremførte Marzano James Bond-låta «No Time To Die», av amerikanske Billie Eilish. I etterkant har 20-åringen blitt hyllet i kommentarfelt og sammenlignet med verdensstjernen.

Det synes hun er både gøy og litt kjedelig.

– Jeg syntes det er moro til en viss grad å bli sammenlignet med Billie Eilish. Hun er jo et stort forbilde, men når folk sier at jeg prøver å kopiere henne, så blir jeg litt oppgitt, forteller hun og utdyper:

SAMMENLIGNES: Flere sammenligner Marzano med den verdenskjente artisten, Billie Eilish. Foto: NTB scanpix/Monica Almeida

– Jeg er jo bare meg selv og stemmen min er som den alltid har vært. Det var bare tilfeldig at jeg valgte å synge en Billie-sang, da jeg synes sangen i seg selv er helt rå, også er det jo en James Bond-sang og minner meg ikke om Billie’s valg av stil sangmessig.

Hun innrømmer at hun liker superstjernens stil, men vil ikke bli beskyldt for verken å kopiere henne eller å hente særlig inspirasjon derfra.

– Noen ganger så er man nødt til å bruke samme sangteknikker i visse sanger for å få frem samme type kraft og svakheter i sangen. «No time to Die» er jo veldig mystisk og mørk og må «hviskes» litt i versene, noe Billie er mest kjent for.

– Jeg er super fan av Billie Eilish, men hun har aldri vært min største inspirasjon. Jeg digger viben hennes og måten hun synger på, men aldri vært noe jeg har prøvd å etterligne eller tatt inspirasjon fra, sier Marzano.

Drømmer om eget tatoveringsstudio

Marzano verken jobber eller studerer nå, og hun har fullt fokus på sangkonkurransen, som hun håper kan være døråpneren for å kunne følge barndomsdrømmen om å bli artist.

Skulle ikke sangkarrieren gå som ønsket, har 20-åringen lagt en god «plan B».

– Det er å kunne bli tatovør og starte et eget studio som jeg kan designe selv. Jeg har alltid vært glad i å innrede rom og elsker tatoveringer. Det er på en måte en liten «plan B», hvis jeg ikke kommer noen vei med musikken, sier hun.

