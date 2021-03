Porsche har hatt enorm suksess i Norge med sin første elektriske modell: Taycan. Det er solgt over 20.000 i verden, og over 1.000 av disse ble registrert her hjemme i fjor.

Faktisk var 7 av 10 Porscher solgt i Norge i 2020 en Taycan – og plutselig var det tyske entusiastmerket inne på Topp 20-listen på merkestatistikken. Det har de aldri vært i nærheten av tidligere.

Så mye har altså én elektrisk modell å si for salget. Nå får de veldig snart to.

Taycan Cross Turismo er like rundt hjørnet – og er akkurat formelt avduket. Dette er en mer praktisk "stasjonsvogn"-utgave av dagens storselger. Den har dessuten bedre bakkeklaring og designdetaljer som minner mer om en SUV. Kort sagt: En bil som bør passe det norske markedet som hånd i hanske.

Leveringene starter allerede til sommeren. Innstegsmodellen koster fra 848.000 kroner. Det kommer fire ulike varianter fra start – alle får firehjulsdrift og luftfjæring som standardutstyr (se priser og ytelser på alle modeller i faktaboksen nederst i saken).

PS: I morgen kommer andre episode av BroomPodden - og gjest i studio er Porsche-sjefen i Norge: Morten Scheel.

Allerede i fjor åpnet Porsche for bestillinger av Cross Turismo

Større bagasjerom

Den største endringen fra en vanlig Taycan er hekkpartiet. Her har Cross Turismo fått en ordentlig bakluke – og karosseriet minner litt om en stasjonsvogn.

Det gjør naturligvis også noe med praktiske egenskaper. Selve bakluka er mye større enn i Taycan, som gjør innlasting enklere. I tillegg er volumet økt betydelig. Legger du ned ryggen på baksetene, frigjør du 1.200 liter bagasjeplass.

Taklinjen, som ikke er så fallende som i Taycan, kommer baksetepassasjerene til gode.

Se hva som plutselig dukket opp i Mo i Rana

Se forskjellen mellom Taycan og Taycan Cross Turismo under:

Kompass på dashbordet

Designet er mer eller mindre identisk med det vi tidligere har sett på konseptbilen Mission E Cross Turismo. Offroad-stylingen bidrar til å gjøre det lettere å skille den fra en vanlig Taycan.

Innvendig er det samme oppsett som vi er vant med fra Taycan. Det betyr en buet skjerm til de digitale instrumentene. Opptil to skjermer øverst på dashbordet – inkludert èn foran passasjersetet – og èn skjerm på midtkonsollen. Sistnevnte styrer blant annet klimaanlegg og en del andre funksjoner.

Velger du Offroad Design-pakken, får du også et kompass på toppen av dashbordet.

Porsche bekrefter: Kommer med to nye elbiler

Se forskjellen mellom Taycan og Taycan Cross Turismo under:

Spinnvill toppmodell

Plattform, drivlinje og batteripakke er altså den samme som står i Taycan. Det betyr også at du får 800 Volt-systemet som gir anledning til hurtiglading på opptil 270 kW. Batteripakken er på 93,4 kWt.

Cross Turismo kommer i flere versjoner – fra innstegsmodellen 4S, via Turbo og opp til Turbo S. Alle blir tilgjengelig med en gang – og alle har firehjulsdrift (en elmotor på hver aksel) og luftfjæring som standard.

I motsetning til Taycan, er det ikke en versjon med ren bakhjulsdrift.

Toppmodellen, Turbo S, har opptil 761 hk (power boost-funksjon i 2,5 sekunder) – og klarer 0-100 km/t på 2,9 sekunder med launch control. Her snakker vi hytteracer i særklasse!

Rekkevidden på toppmodellen er opptil 419 kilometer.

Porsche lanserer sine egne elektriske sykler, samtidig med Cross Turismo. Det er selvsagt mulig å få med seg disse på spesialtilpasset sykkelstativ. Og det kommer også en egen takboks.

Børge ventet på skyss hjem fra byen – så fikk han se dette

Innstegsmodellen

Innstegsmodellen Cross Turismo 4 har 476 hk (overboost) og gjør 0-100 km/t på 5,1 sekunder. 4S – med opptil 571 hk (overboost) – gjør sprintøvelsen ett sekund raskere: 4,1 sekunder.

Begge disse får rekkevidde på opptil drøyt 450 kilometer.

Cross Turismo Turbo har 625 hk med samme overboost-funksjon som de andre – og klarer med launch control 0-100 km/t på 3,3 sekunder. Også denne kan få rekkevidde på opptil drøyt 450 kilometer.

I den grad det er interessant for norske kjøpere, kan vi ta med at toppfarten er 220 og 240 på henholdsvis 4 og 4S, mens Turbo og Turbo S klarer 250 km/t.

For første gang er de et av Norges mest solgte bilmerker

Interiøret blir slik vi er vant med. Det betyr muligheten for opptil fire store skjermer – inkludert den buede skjermen med de digitale instrumentene, som er standard.

Avansert offroad-system

Som navnet hinter om, er Cross Turismo mer tilpasset offroad-kjøring. Den får for eksempel eget kjøreprogrammet Gravel Mode. Her heves karosseriet med 30 mm, slik at framkommeligheten øker. Akkurat den muligheten har en del savnet med dagens Taycan. I tillegg påvirker dette kjøreprogrammet kjøreassistansesystemer som Porsche Traction Management (PTM), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+) og Porsche Stability Management (PSM) – og gassresponsen endres, for å sikre best mulig framkommelighet.

Luftfjæringen er dessuten smart. Den kan lære seg faste steder bilen må heves, slik at den kan gjøre det automatisk hvis du har en høy kant inn i garasjen eller trenger mer bakkeklaring opp til hytta.

Luftfjæringen gjør det også mulig å senke bilen i høy fart, for å minske luftmotstanden.

Elbilene er stille utenpå – likevel sliter mange eiere med støy

Du kan velge en egen offroad-pakke, som gir bilen ekstra barskt utseende.

Lading

Med hjemmelader kan Cross Turismo ta imot opptil 22 kW (11 kW er standard). Bilen kan også justere temperaturen på batteripakken når du nærmer deg en superlader, for å gjøre ladingen så effektiv som mulig. Er temperaturen ideell, kan bilen ta imot 100 kilometer rekkevidde på fem minutter.

Opptil 270 kW er kapaisteten på hurtiglading, takket være 400 Volt-systemet i bilen.

Cross Turismo har også høy regenerering av strøm under kjøring. Den skal klare opptil 290 kW.

Vi i Broom er lovet å få teste bilen om ikke så alt for lenge. Vi kommer selvsagt dele opplevelsen av å kjøre Cross Turismo på norske veier så snart det er mulig.

En skulle nesten tro at Porsche har basert sin andre elbil på norske kunders ønskeliste. For her kommer en elektrisk bil med mulighet for ekstra bakkeklaring, større bagasjerom og høye ytelser. Les mer

Priser, utstyr og ytelser Pris Taycan 4 Cross Turismo: 848.000 kroner 280 kW (380 PS), overboost power med Launch Control 350 kW (476 PS) 0-100 km/h på 5.1 sekunder Toppfart 220 km/h Rekkevidde (WLTP) 389 – 456 km Pris Taycan 4S Cross Turismo: 1.021.900 kroner 360 kW (490 PS), overboost power med Launch Control 420 kW (571 PS) 0-100 km/h på 4.1 sekunder Toppfart 240 km/h Rekkevidde (WLTP) 388 – 452 km Pris Taycan Turbo Cross Turismo: 1.403.900 kroner 460 kW (625 PS), overboost power med Launch Control 500 kW (680 PS) 0-100 km/h på 3.3 sekunder Toppfart 250 km/h Rekkevidde (WLTP) 395 – 452 km Pris Taycan Turbo S Cross Turismo: 1.702.900 kroner 460 kW (625 PS), overboost power med Launch Control 560 kW (761 PS) 0-100 km/h på 2.9 sekunder Toppfart 250 km/h Rekkevidde (WLTP) 388 – 419 km

Rekordhøy interesse for super-elbil

Video: Se mer av Taycan Cross Turismo under