Vraket biler med stjålet traktor

Politiet leter med flere patruljer etter en person som har kjørt en stjålet traktor inn i to parkerte biler på Holmlia i Oslo.

Politiet meldte om hendelsen klokka 8.06 tirsdag morgen. Da var to biler truffet av en traktor med snøplog og løfteapparat foran, og strøapparat bak.



– Det er to ganske store biler som denne personen har dyttet opp mot et tre med en stjålet traktor. De to bilene er ordentlig skadet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli.

Det var ingen personer inne i de parkerte bilene.

Politiet vet ikke nøyaktig når hendelsen fant sted, men leter nå likevel etter gjerningsmannen.

– Vi har sendt ut en hundepatrulje, og så har vi også andre patruljer ute for å søke etter denne personen.

Traktoren ble meldt stjålet på mandag.

– Nå jobber vi med å sikre spor på stedet, sier Stokkli videre.