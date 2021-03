Zuccarello kåret til ukens spiller i NHL

Den norske ishockeyspilleren Mats Zuccarello er kåret til ukens spiller av NHLs spillerorganisasjon etter to mål og seks målgivende pasninger i forrige uke.

Mats Zuccarello kastet ikke bort tiden da han igjen var å se i lagoppstillingen til Minnesota Wild, bemerker NHLPA i kåringen. Nordmannen mistet startet av sesongen på grunn av skade i håndleddet, men han har vært suveren etter skadeavbrekket.

I tillegg til de åtte målpoengene på fire kamper, nådde 33-åringen også 400 poeng totalt i NHL-karrieren i uken som gikk.

Natt til søndag vartet Zuccarello opp med en lekker målgivende pasning mellom en rekke motspillere. Den nådde Matt Dumba, som sikret seier til Wild med sekunder igjen av forlengningen i kampen mot LA Kings.

– Det viste seg at «Zuccy» klarte å finne meg. Han hadde øyne i bakhodet. Jeg vet ikke hvordan han så meg mellom alle de spillerne, sa Dumba etter kampen.

Zuccarello var tilbake etter skaden 16. februar og har raskt utviklet et godt samspill med lagkameratene Kirill Kaprizov og Victor Rask.

– De har veldig mye selvtillit, har Wild-trener Dean Evason sagt om trioen til NBC Sport.

Klarte ikke følge opp

Natt til tirsdag spilte Minnesota Wild mot Vegas Golden Knights.

Det så meget lovende ut for Wild da Marcus Foligno sendte Wild opp i 4-2-ledelse like før slutten av den andre perioden. Wild ledet 4-3 med 42 sekunder igjen før Alex Tuch utlignet til 4-4, som sørget for spilleforlengelse.

Der var Vegas-laget sterkest, og to minutter ut i perioden avgjorde Max Pacioretty kampen for hjemmelagets fordel med sitt tiende mål denne sesongen. Golden Knights kom to mot en alene med Wild-keeper Cameron Talbot, og Pacioretty gjorde ingen feil fra kloss hold etter pasning fra Mark Stone.

Zuccarello klarte ikke å følge opp den gode formen fra forrige uke og gikk av banen uten målpoeng, etter å ha produsert mål og/eller målgivende i seks kamper på rad.

Med tapet er Wild er nå nummer tre i NHLs vestre divisjon med tolv seirer og sju tap, bak ledende Golden Knights og St. Louis Blues.

