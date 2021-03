Dukket opp med blåveis – dette sier senatoren skjedde

Under helgens CPAC-konferanse var det som kunne krype og gå av profilerte republikanske politikere på plass i Orlando.

Men republikanernes presidentkandidat fra 2012, senator Mitt Romney var ikke å se.

Han brukte helgen på sy flere sting på sykehus etter at han kom ut for et uhell.

BLÅVEIS: Det var en forslått Mitt Romney som møtte pressen i Kongressbygningen i Washington mandag. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

Var bevisstløs

Mandag fortalte han pressen om hvordan han hadde pådratt seg skadene. Han snublet nemlig og falt da tilbrakte tid med sine barnebarn i helgen.

Smellen Romney fikk var så kraftig at han var bevisstløs en liten stund, fortalte senatoren selv ifølge CNN.

En forslått Romney ble da fraktet i hui og hast til sykehus. Der måtte senatoren sy flere sting over øyet. Skadene var ikke alvorligere enn at han kunne reise hjem fra sykehuset samme dag, men mandag var han fortsatt forslått.

Fikk det glatte lag av Trump

Selv om Romney glimret med sitt fravær på CPAC-konferansen, ble han snakket om. Én av dem som brukte litt tid på å snakke om senatoren, var Donald Trump.

Under sin tale søndag ropte han ut Romneys og flere andre sentaorers navn da han ramset opp alle republikanere som stemte for å dømme Trump i riksrettssaken.