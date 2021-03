Tok vaksine i skjul

Rett før jul rullet bildene av den nyvalgte amerikanske presidenten, Joe Biden ut over hele verden. På direktesendt tv mottok den da påtroppende presidenten den første dosen av Pfizer Biontech-vaksinen ved det offentlige sykehuset Christiana i Newark, Delawere.

– Jeg gjør dette for å demonstrere at folk må være forberedt på å ta vaksinen når den er tilgjengelig, sa han.

Biden, visepresident Kamala Harris og tidligere visepresident Mike Pence har alle benyttet anledningen til å ta vaksinen foran rullende kameraer. Dette ble gjort i håp om at det ville vekke tillit hos de som er skeptiske til å ta vaksinen.

FULLVAKSINERT: Den 11. januar fikk president Joe Biden den andre dosen av koronavaksine. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

Utbredt vaksineskepsis

Og vaksineskepsis kan vise seg å bli et problem for USA. En Undersøkelse nyhetsbyrået AP gjorde i februar, viste at omlag hver tredje amerikaner sier de definitivt- eller sannsynligvis ikke vil ta koronavaksinen.

Landets korona-helsetopp, Anthony Fauci har uttalt at mellom 70 og 85 prosent av USAs befolkning må vaksineres for å stoppe pandemien som til nå har ført til over 527.000 dødsfall i landet.

Kom med sin første vaksine-oppmuntring

I helgen samlet republikanerne seg for den årlige CPAC-konferansen i Orlando.

Donald Trump har siden Biden tok over presidentembetet, ikke uttalt seg i nevneverdig grad, og søndagens opptreden var hans første skikkelige tale siden han satt i Det hvite hus.

Fra talerstolen lot flere seg overaske av særlig ett utspill fra den tidligere presidenten.

– Alle sammen, gå å ta vaksinen deres, sa Trump.

I seg selv var kanskje ikke et kontroversielt utspill på noen måte, men det er faktisk første gang Trump har uttalt offentlig at folk bør ta vaksinen.

Han brukte også taletid på å si at det faktum at president Biden er vaksinert, må tilsi at den er trygg.

– Vi har sørget for at Biden fikk vaksine, sa Trump før han sa at det måtte være et tegn på hvor få bivirkninger den har:

– Det viser hvor lite smertefull det er å ta en vaksinedose, sa han.

Ble selv vaksinert i skjul

Men Trump nevnte ikke at han selv er ferdig vaksinert.

For mandag ble det kjent at Donald og Melania Trump ble vaksinert i det stille i Det hvite hus allerede i januar, opplyser kilder til The New York Times og NBC News.

Det er ikke kjent hvilken type vaksine de fikk, og det er også uklart når Trump var ferdig vaksinert.

Donald og Melania Trump testet begge positivt for koronaviruset i oktober 2020. Da Trump var koronasyk mottok han eksperimentell medikamentcocktail.

Denne bestod blant annet av legemiddelet Remdesivir, steroider og en miks av antistoffer. Amerikanske helsemyndigheter anbefaler personer som har mottatt lignende behandling som Trump, om å vente minst 90 dager før de blir vaksinert.

Godt i gang med vaksineringen

Ifølge CDC har så mange som 50,7 millioner amerikanere mottatt første vaksinedose til nå, noe som tilsier 20 prosent av den voksne befolkningen i landet.

Hele 25,4 millioner av disse har også mottatt den andre vaksinedosen. Det vil si at ti prosent av den voksne amerikanske befolkningen er ferdig vaksinert.

Totalt har USA registrert hele 29.314.203 koronatilfeller under pandemien til nå, viser Worldometers oversikt.