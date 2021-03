Solberg nekter for å ha visst noe om Høyre-ordførerens Oslo-angrep

– Jeg kjente ikke til saken før jeg leste den i VG søndag. Som jeg har sagt tidligere i dag så mener jeg utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor i en tid hvor vi må stå sammen. Dette har jeg vært tydelig på internt – også direkte til min statssekretær, sier Erna Solberg i en skriftlig uttalelse til TV 2 sent mandag kveld.

TV 2 har flere ganger mandag bedt Erna Solberg om et intervju, men hun har ikke hatt anledning til å stille, ifølge statssekretær Rune Alstadsæter.

Til NRK bekreftet statssekretær Peder W. Egseth mandag kveld at han aktivt bidro til å sette Høyres ordfører i Molde, Torgeir Dahl, i kontakt med VG i forkant av angrepet på Oslos håndtering av koronakrisen søndag.

Til avisen uttalte Dahl blant annet:

– Det ser ut til at Oslo aldri får kontroll på smitten. Jeg merker meg at det stadig er et høyt smittetrykk i Oslo, som forplanter seg ut i landet, sa han.

Så sent som mandag morgen fastholdt Dahl kritikken mot Oslos koronahåndtering, før han kort tid etterpå avlyste en intervjuavtale med TV 2.

De to snakket sammen i helgen da Dahl ville komme i kontakt med pressen etter at smitten på nytt hadde økt i hovedstaden.

– Etter vår samtale formidlet jeg dette til VG, som tok kontakt med ham, sier Egseth, som hevder at verken partiledelsen i Høyre eller helseminister Bent Høie visste om saken før VG publiserte den.

NRK har spurt Egseth om hva han visste om budskapet til Dahl, og hva konkret Dahl skulle si til VG, men har foreløpig ikke fått svar.

– Jeg vet at mange over hele landet er slitne og trøtte av koronatiltak. Vi må alle bidra, men det er ingen tvil om at Oslo har hatt det tøffere enn andre.