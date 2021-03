Helland: – Da kan det bli ordentlig baluba her

Tidligere i år ble det klart at Gjermund Åsen er klar for LSK og kort tid etter signerte også bestekompisen Pål André Helland for kanarifuglene.

Nå har også barndomskompisene blitt romkamerater i en kjellerleilighet i Lillestrøm.

– Vi sitter i en fritidskarantene og er en kohort, så vi blir flinke til å underholde oss selv. Latteren sitter løst og kveldene går fort, forteller Gjermund Åsen.

Tydelige roller

– Pål lager middag og jeg vasker opp. Så vi spiller på styrkene til hverandre, sier Åsen som også står ansvarlig for kaffe om morgenen.

Og det er ingen tvil om hvem som er sjefen.

– Jeg respekterer hierarkiet. Pål får velge plass i sofaen først og så kommer jeg etter. Han er eldst, han har mest rutine og han har best CV. Alt taler til hans fordel. Da jeg gikk inn døra, så sa jeg «Pål, si hva jeg skal gjøre. Jeg føyer meg», forteller Åsen og Helland legger til:

– Det er sånn vi er oppdratt i Rosenborg: de eldste velger først.

FORNØYDE: Trønderne har kommet seg godt inn i hverdagslivet i Lillestrøm og er takknemlig for at klubben har ordnet en midlertidig leilighet til dem. Foto: Torstein Wold / TV 2

Men livet som romkamerater er kun midlertidig og begge er på utkikk etter et permanent bosted. For Helland sin del blir det å finne et sted med plass til samboeren, sønnen og datteren som paret venter til sommeren.

– Det blir litt som å være på treningsleir nå. Vi står opp tidlig, drar på trening hele dagen og slapper av på kvelden. Vi koser oss, sier Åsen.

– Gjermund strekker jo ikke helt til i kjærlighetslivet, men bortsett fra det så trives vi. Jeg har mindre dårlig samvittighet med å se fotballkamper med Gjermund enn med familien hjemme, forteller Helland.

Klare for nye utfordringer

Etter åtte strake sesonger i Rosenborg fikk Helland beskjed om at han kunne finne seg ny klubb. Det samme gjaldt for Åsen.

– Vi fikk vel begge beskjed om å finne oss et nytt sted å spille, så at begge to var ønsket av Lillestrøm var noe vi snakket om og det var noe vi var lystne på. Det var kull klaff på alt egentlig. Vi holdt god kontakt gjennom prosessen og så ordnet det seg til slutt, sier Åsen.

– Hva kan vi forvente av LSK i år?

– Mange gode spillere, så jeg håper vi tør å sette litt farge på Eliteserien og at vi er offensive. Gi litt F, sier Åsen.

Begge har spilt en rekke kamper på Åråsen og har fått kjenne på stemningen blant Kanarifansen.

– På Åråsen har det alltid vært et vanvittig kok og jeg har et veldig positivt inntrykk av fansen. Det å prestere så bra at du får fylt opp Åråsen så ofte som mulig og få satt virkelig fyr på supporterne er noe vi ønsker å få til. Da kan det bli ordentlig baluba her, forteller Helland.