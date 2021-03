Nybilsalget i Norge gikk kraftig ned da korona-pandemien rammet oss for fullt i mars i fjor. Så økte det pent på fra sommeren – og avsluttet med rekordsalg i desember.

2021 har også startet bra. I februar økte salget med 3,3 prosent, sammenlignet med februar i fjor.

Den store vinneren denne måneden var Volvo. De ble Norges mest solgte bilmerke i februar, med totalt 1.546 biler. Det gir en markedsandel på solide 14.5 prosent og er et historisk godt resultat for Volvo.

XC40-suksess

Med dette kryper Volvo også innpå Toyota som holder førsteplassen. Bare 72 biler skiller de to så langt i år. Volvo-salget øker med hele 95,1 prosent i årets to første måneder, sammenlignet med de to første månedene i 2020.

To storselgere bidrar sterkt til det. Lanseringen av Volvos første elbil, XC40 P8, har vært en stor suksess. XC40 er Norges tredje mest solgte bil så langt i år, med 1.214 eksemplarer. Her bidrar både elektrisk og ladbar hybrid godt.

Storebror XC60 følger også pent opp. 803 solgte og registrerte biler gir den sjetteplassen på statistikken så langt i år.

Elektriske XC40 begynner å bli et vanlig syn på norske elbilladere. Denne ligger på Venabu fjellhotell, på Venabygdsfjellet.

Uten rekkevidde-utfordringer

Til sammen ble det registrert 10.687 nye personbiler i februar. Mens det ble registrert 5.074 nye elbiler, rullet 3.219 nye ladbare hybrider med bensinmotor ut fra ulike forhandlere denne måneden. Til sammen utgjorde salget elbiler, ladbare hybrider og hybrider nesten 90 prosent av nybilsalget i februar.

– Salgstallene viser ganske tydelig at det fortsatt er en del nybilkjøpere som har behov for biler som ikke bare har batteridrift. For mange er den beste løsningen en bil uten rekkevidde-utfordringer, en bil som både kan kjøres rent elektrisk og med bensin eller diesel når det trengs, sier administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Peugeot har suksess med både elbiler og ladbare hybrider i Norge nå. Familiebilen 3008 er en av dem som bidrar godt til det.

Voldsom Peugeot-offensiv

– Det er fortsatt en del som er kanskje er skeptiske til rene elbiler, og som mener at deres behov dekkes bedre av ladbare hybrider. Også infrastruktur for lademulighet kan være med på å forklare salgstendensen, sier Solberg Thorsen.

Volvo topper altså i februar, mens Toyota tar andreplassen og Peugeot lander på tredjeplass. Hos Peugeot er det virkelig full fart så langt i 2021, de øker salget sitt med hele 162,3 prosent.

VW ID.3 solgte svært bra i fjor høst, nå har det blitt langt mer stille rundt denne modellen.

Sliter med å få tak i biler

– Det er første gang siden desember 2014 at Volvo topper månedslisten i bilsalget når det gjelder bilmerke. Volkswagen har ofte ligget i toppen, men denne måneden ligger de på en sjetteplass, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Den norske Volkswagen-importøren sliter nå med å få nok biler til landet. Mangel på såkalte halvledere har gått kraftig ut over produksjonen av Volkswagens modeller. Og Norge er en av taperne her. Fra importørens side fremholdes det at de håper på bedre tilgang av biler utover våren. Hvis det ikke skjer, ligger det an til et historisk svakt VW-år i Norge.

