– Gullulven behandles som en Hollywood-stjerne

Det skjer etter at ulvene ble flyttet til Østfold i en helikopter-aksjon som kostet rundt en halv million kroner. Problemet er at de nå har forlatt Østfold og er på veg tilbake til Innlandet. For å beskytte ulvene under vandringen har lovlig lisensjakt blitt stanset flere steder i Viken og Innlandet. Noe Senterpartiet mener er å opprette nye ulvesoner.

Miljøministeren mener Gullulven har viktige gener fra Finland/Russland som kan bidra til å redde den skandinaviske ulvestammen fra innavl. Og mener det er svært viktig at den får leve.

Mens Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) sier Gullulven og partneren må kunne felles på lik linje med andre ulver.

Nå krever hun svar fra Sveinung Rotevatn i Stortingets spørretime.

Det har i ettermiddag ikke lykkes TV 2 å få hans kommentarer til kritikken.

Emilie Enger Mehl, Stortingsrepresentant, Senterpartiet. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Vi må slutte å behandle denne ulven som en Hollywood-stjerne, sier Enger Mehl, og viser til helikopterflytting og pengebruk.

– Stortinget vedtok å stoppe enhver midlertidig vernesone der det skal være lisensjakt. Da slo Rotevatn opp i ordboka og for å finne et annet ord. I stedet for midlertidig, kaller han vernesonen «tidsbegrenset», og da skal det liksom være greit. Midlertidig og tidsbegrenset betyr i denne sammenheng akkurat det samme. Det er latterlig oppførsel fra en statsråd, og respektløst overfor Stortinget å trenere folkestyret ved å leke med ord på denne måten, fortsetter Senterpartirepresentanten.

UY AV BURET: Her settes en av ulvene ut i Østfold. Foto: Miljødirektoratet

– Mener du at måten «Gullulven» nå beskyttes på av miljømyndighetene er ulovlig?

– Stortinget vedtok klart og tydelig at vi ikke skulle ha spesielle vernesoner for Gullulven, så sent som i desember. Regjeringen har ikke hjemmel for å bryte dette vedtaket med viten og vilje, sier Enger Mehl.

– Hva tenker du om at det kan skje ny flytting med helikopter. Den siste kostet minst en halv million?

– Vi må slutte å behandle denne ulven som en Hollywood-stjerne. Ulvesonen er overfylt, fordi Høyre og Venstre har ført en vernepolitikk i strid med rovviltforliket. Hvis det ikke skytes mer ulv er det ikke plass til denne.

– Når du krever at regjeringen må sette i gang jakt i områder Deisjø-paret kan være, betyr det at du mener de bør skytes om de er i områder der jakt er tillatt?

– Vi må slutte å gi denne ulven særbehandling. Den må kunne felles på lik linje med alle andre ulver.

– Hva om Deisjøtispa er drektig. Er det ikke viktig å redde ulvestammen fra innavl?

– Hvis Gullulven og Deisjøtispa får valper, kommer konflikten til å eksplodere. Hvis regjeringen skal gi valpene særbehandling på lik linje med sin far vil det gå hardt utover folk og beitenæring som får presset enda mer ulv på seg. Når det ikke engang er ledig revir til gullulven, lurer jeg på hvor Rotevatn mener at valpene skal bosette seg, sier Emilie Enger Mehl.

Senterpartipolitikeren krever svar fra Sveinung Rotevatn i Stortingets spørretime, 10. mars. Her er spørsmålet hun stiller:

«7. desember vedtok Stortinget følgende: Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling. (...)" Nå har regjeringen klart i strid med dette etablert nye, midlertidige buffersoner for å verne Elgå-ulven som er på vandring. Vil regjeringen umiddelbart rette seg etter Stortingets klare vedtak, og sette i gang jakt?»