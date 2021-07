De aller fleste personbilmodeller i dag har forhjulstrekk, og slik har det vært lenge. Men for bare noen få tiår siden var den vanligste konstruksjonen motoren var foran, mens driften var på bakhjulene. Slik er det fortsatt for noen biler, men da som regel større og mer eksklusive modeller.

Det klart dominerende konseptet nå, er tverrstilt motor foran og forhjulsdrift, men det var først mot slutten av 1960-årene og utover 1970-tallet at dette for alvor vant terreng.

Forhjulsdrift i noe omfang dukket først opp med DKW i 1931, og Citroën Traction Avant fra 1934. Fart i sakene ble det først da British Motor Corporation lanserte sin Mini i 1959.

– Fikk mye pepper - likevel kjøpte jeg den to ganger

Trendsetter

Bilen var bitte liten, men hadde likevel forbausende god innvendig plass, takket være det nye konseptet. Den fikk en litt større oppfølger i suksessmodellen BMC 1100/1300 som ble lansert i 1962.

I 1965 kunne lesere av Aftenpostens bilmagasin derfor finne følgende interessante artikkel: «En ny biltype vinner terreng». Tema var nettopp det store skiftet av konsept. Den trendsettende Mini 850-modellen ble med dette en av de mest betydningsfulle bilmodeller i historien, og satte en standard som raskt ble etterfulgt av andre bilprodusenter.

Det var en ganske uspennende førerplass Mini kunne tilby.Men funksjonelt var det. Foto: Mad4Wheels/Richard Newton

Blir bil-linjen for en del år...

«På mange måter var dette (Mini 850) en omvendt Folkevogn, med hele drivaggregatet plassert foran. ... I hele sin serie av forhjulsdrevne biler, en serie som i fjor kulminerte med 1800, følger Issigonis den samme oppskriften: Forhjulsdrift, tverrstilt motor, hydrolastic fjæring med forbindelse mellom for- og bakhjul og et stasjonsvognlignende karosseri. Med større eller mindre unntagelser ser det ut til at dette vil bli bil-linjen for en del år fremover,» melder artikkelforfatteren, som legger til at «Noen resultater har man allerede sett, Renault R4 og R16 med forhjulsdrift og stasjonsvognutseende, Peugeot 204, tverrstilt motor og forhjulsdrift; Autobianchi Primula, tverrstilt motor, forhjulsdrift og karosseri som kan ligne BMC 1100 til forveksling, og flere modeller er under forberedelse på tegnebordet.»

Geniale R16 fra Renault ble et nytt bevis på hvor smart det nye konseptet var for å få optimal innvendig plass. Foto: Renault

Genistrek

Autobianchi, for den som ikke vet det, var et italiensk bilmerke som inngikk i Fiat-konsernet som en del av Lancia, inntil de ble borte i 1995.

Issigonis oppskrift var en genistrek og resulterte i en ny type bil med overlegne innvendige plassforhold, gode kjøreegenskaper og ukomplisert konstruksjon. Videreutvikling og detaljforbedringer fra flere forskjellige merker som Renault og Austin forbedret konseptet trinn for trinn. Nettopp Autobianchi bidro for eksempel med en helt ny type bremsekraftfordeler, og en innretning som kompenserte for clutchslitasje.»

Citroën DS var mye tidligere ute med forhjulsdrift enn Mini, men henvendte seg til en helt annen kjøpergruppe. Foto: Citroen

400 hestekrefter

«Men,» påpeker forfatteren videre «Gammel erfaring har vist at forhjulsdrift har sin begrensning. Det må være et visst forhold mellom vekten som hviler over forhjulene og den kraft som skal overføres. Ingen av de europeiske bilene ligger i faresonen hva dette forholdet angår, men den nye Oldsmobile Toronado vil nok vise seg å kreve en førsteklasses sjåfør når 400 hestekrefter brukes til akselerasjon i en sving.

Dessuten er det vanskelig å få plass til mer enn fire sylindre ved siden av hverandre i en tverrstilt motor. Men her kan man selvfølgelig løse problemet med V-motorer.»

Dette var en gedigen overraskelse

Automatgir er neste

«Alle de nevnte modellene byr på meget gode plassforhold uten at de opptar for mye plass på gaten. Grunnen er bare delvis stasjonsvogn-utseendet. Mangel på kardangaksel, og en bakhjulsopphengning som ikke opptar plass i bagasjerommet er andre vesentlige grunner,» blir det påpekt.

Nå går utviklingen fort videre, forteller artikkelforfatteren. «Det det arbeides hardest med i øyeblikket, er en automatisk overføring som ikke tar større plass enn at den sammen med motoren får plass mellom forhjulene. En slik overføring skal være trinnløs og skal aldri kunne overføre så mange hestekrefter at det er fare for utskridning av forhjulene.

Innvendig plass i Fiat 128 overrasket kraftig da den smarte italieneren ble lansert i 1969. Nye grep hadde gjort konseptet enda bedre. Foto: Storico Fiat

ABS bremser allerede!

En Wankelmotor i en slik bil vil gi plass for enda en seterad, uten at de utvendige målene økes.

En helautomatisk bremsekraftfordeler som under alle forhold hindrer blokkering av hjulene er allerede produksjonsferdig,» skriver han.

Så de blokkeringsfrie bremsene er nok atskillig eldre enn mange tror. Faktisk var den engelske sportsbilen Jensen FF den første bilen som kom med et mekanisk ABS-system i 1966. Først med elektronisk styrt ABS var Chrysler Imperial i 1971.

Skulle bli redningen deres - det gikk dårlig!

Video: Siste nytt fra Volvo - hva synes du om dette designet?