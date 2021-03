– Det verste bildet jeg har sett

Lørdag sirkulerte et bilde av galopptreneren sittende oppå en død hest – mens han smilte og viste et såkalt «V-tegn» – i sosiale medier.

Bildet har opprørt britiske og irske profiler.

– Min umiddelbare reaksjon var at jeg håpte at det var manipulert, sier Mick Fitzgerald i TV-programmet At The Races.

Fitzgerald, som hadde en lang karriere som jockey, blir trist av å se bildene.

– Det viktigste vi må nå ut med til alle, er hvor mye vi bryr oss om hestene, slår han fast.

Fjernet som ambassadør

Nå gjenstår det å se hvilke konsekvenser bildet får for trenerprofilen.

Bettingselskapet Betfair har allerede fjernet Elliott fra posisjonen som ambassadør.

BEKLAGER: I en uttalelse har Gordon Elliott beklaget på det sterkeste. Her feirer han en triumf etter et løp i Liverpool i 2019. Foto: Paul Childs

Britiske galoppmyndigheter (BHA) uttaler at de er «forskrekket» over bildet, mens de i Irland har åpnet etterforskning. Det skriver Sky Sports.

– Etterforskningen er på vei, og det vil bli håndtert så raskt som mulig, lover en talsperson for det irske forbundet.

Mandag kveld opplyser BHA at Elliott er utestengt i Storbritannia i påvente av den irske etterforskningen. Elliott har lisensen sin i Irland.

Gigginstown House Stud, som eier flere av hestene Elliott trener, vil derimot fortsette samarbeidet. De slår fast at bildet er uakseptabelt, men poengterer at alle gjør feil og kaller det et øyeblikks dårlig dømmekraft, ifølge nettstedet Racingpost.

Det faller neppe i god jord hos dyrevernorganisasjonen Animal Aid. De ber om at Elliott blir utestengt fra galoppsporten på livstid.

– Dette er det verste bildet jeg noen gang har sett når det kommer til mangel på respekt overfor et dødt dyr. Det minner om de som blir tatt av troféjegere. Det faktum at det involverer en ledende skikkelse i bransjen, øker behovet for å gi Elliott en livstidsutestengelse fra sporten, sier organisasjonens Dene Stansall i en uttalelse.

Slik forklarer han bildet

Elliott forklarer at bildet ble tatt for en stund siden etter at en hest hadde fått hjerteinfarkt.

– I det som var et trist øyeblikk, som det alltid er når en hest under mitt oppsyn dør, var det første jeg tenkte på å flytte kadaveret.

– Jeg stod over hesten og ventet på hjelp for å flytte kadaveret. Slik jeg husker det, fikk jeg en telefon. Uten å tenke satte jeg meg ned for å ta den. Jeg hørte noen på laget mitt rope og viste tegn til at det måtte vente til jeg var ferdig, skriver Elliott i en uttalelse.

Samtidig beklager han på det sterkeste, og forsikrer om at han vil samarbeide med etterforskerne på saken.

– Jeg beklager dypt for enhver fornærmelse dette bildet har forårsaket, og kan kategorisk bekrefte at velferden til enhver hest under mitt oppsyn er det viktigste og har vært sentral for suksessen vi har hatt.