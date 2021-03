Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg leste med stor interesse din artikkel om langtidslagring av en hybridbil forleden dag. Les den saken her:

Jeg har nå vært så heldig å få tilbud fra min arbeidsgiver om et lengre (6 måneder) jobb-engasjement i utlandet, fra høsten av. Hvilket det frister å takke ja til.

Men i motsetning til det du allerede har svart på har jeg en elbil. En nylig innkjøpt Tesla fra 2019. Hvordan stiller det seg med langtidslagring av denne, mens jeg jobber i utlandet? Samboer har ikke førerkort, så den vil ikke bli brukt. Den står i privat garasje med strømuttak.

Benny svarer:

Heisann Jeg tenkte nok at det spørsmålet ville komme, mens jeg svarte på det forrige. Og her var det!

Aller først gratulerer med ny bil og med spennende jobbtilbud i utlandet.

Man bør ikke reise fra en bil et halvt år uten at den lades. Når det gjelder 12-volts batteriet, blir det det samme som på en ladbar hybrid. Lad det helt opp før avreise. Få eventuelt noen til å vedlikeholdslade det en gang underveis også, om det er mulig.

Normalt taper en elbil ca. 1 – 2 prosent av batterikapasiteten per dag under lagring. Er man da borte over lengre tid, bør bilen altså tilkobles strøm.

Få noen til å bruke bilen

Det ideelle, om det går, (det gjør det på Tesla) er å sette ladingen til rundt 50 – 55 prosent av kapasiteten og å sette ned ladestrømmen til rundt 4 – 5 ampere. Da skal ikke dette slite nevneverdig på batteriet. Så kan du sjekke via appen en gang i uken hvordan det hele ligger an. Da bør du ha full kontroll.,

Hvis du får noen til å bruke bilen litt mens du er borte, er det smart. For eksempel en helg eller to. Så får man brukt både bremsene og det elektriske håndbrekket som ellers kan sette seg fast/begynne å gå tregt. Også klimaanlegget har godt av å bli brukt. Alle biler har bedre av å gå - enn av å stå.

Ønsker deg lykke til med både lagring av bil og med spennende jobb!

