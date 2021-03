Vil ha med Sander Berge til Spania selv om han ikke blir spilleklar

Det er 74 dager siden Sander Berge hinket av banen mot Manchester United med en strekk på baksiden av låret. Siden da har ikke 23-åringen vært på banen for Sheffield United.

Men når Ståle Solbakken tar ut sin første landslagstropp den 12. mars - til VM-kvalifiseringskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro - kan Berge være blant spillerne som blir med på samling. Enten han er spilleklar eller ei.

– Vi holder det åpent så lenge som mulig, og så får vi bare se hvilken form han er i dersom han blir klar. Det er en spiller vi kommer til å vente på. Ikke dermed sagt at vi får glede av ham på banen denne gangen, men vi håper uansett at han blir en del av samlingen, enten som spiller eller innpisker, sier Solbakken.

NØKKELSPILLER: Sander Berge er en viktig mann både på klubb- og landslag. Her i duell mot Alex Telles noen minutter før han måtte ut med strekk. Foto: Peter Powell

Norge åpner kvalifiseringen borte mot Gibraltar 24. mars. Landslaget vil møtes i Marbella til denne kampen, bli værende i samme område etter kamp for å spille kampen mot Tyrkia i Malaga tre dager senere, og deretter avslutte med bortekamp i Montenegro 30. mars.

Sunn fornuft

Sander Berge er i såpass framgang at Solbakken ikke vil avskrive sjansene for at han blir å se på banen i noen av de kampene.

– Vi må diskutere med Sheffield United, hvis det blir et tvilstilfelle. Det kan være de ønsker at han skal fullføre rehabiliteringen der, men vi får se hvor mange minutter han eventuelt er klar for. Sannsynligheten for at han kan spille alle tre kampene er uansett ikke stor, sier Solbakken.

Han frykter ikke at Sheffield United skal sette seg på bakbeina med tanke på å frigjøre Berge til landslagssamling - enten det er som spiller eller innpisker.

– Det blir sunn fornuft som avgjør det. Hvis han ikke er klar, skal vi ikke trumfe gjennom at han skal være der. Men det går an at fysioterapeuter snakker med hverandre. Det er litt spesielle tider med korona, som gjør det hele enda mer komplisert, sier Solbakken.

Gode backnyheter

Foruten Berge er det to spillere som med stor sikkerhet er uaktuelle for samlingen i Spania. Omar Elabdellaoui blir ikke å se på fotballbanen med det første etter sin fyrverkeriulykke nyttårsaften, mens Håvard Nordtveit ikke har vært på banen for Hoffenheim siden 30. januar på grunn av skade.

– Håvard har vært skadet en stund og ser ut til å være skadet en stund til, ifølge rapportene vi har fått. Han er i hvert fall tvilsom slik det ser ut nå. Det positive er at Jonas Svensson spilte for første gang på en stund mot Feyenoord i går og klarte seg bra. Han fikk en halvtime som jeg nettopp kikket på, faktisk. Ellers ser det greit ut, sier landslagssjefen.