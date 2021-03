Fra «bestemorstue» til topp moderne – se den enorme forandringen

Helga Katrine Sagen (50) og Atle Brudvik (51) hadde søkt om å få være med i Tid for hjem for å få stuen fikset.

Uansett hva de selv gjorde, så ble resultatet beige, traust og «bestemoraktig» – ifølge dem selv.

Nå ønsket de å komme seg bort fra det gammeldagse, og drømte om et koselig oppholdsrom med både spiseplass, TV-krok og plass til piano.

– Jeg føler vi har vært heldige. Designeren har gjort en kjempejobb med å lage et hyggelig rom. Vi vil ikke endre på noe, sier Atle fornøyd.

FØR: Beige sofa trengt opp i et hjørne. ETTER: Ny mørkeblå sofa trukket ut på gulvet. FØR: Rektangulært spisebord i den grå spisestuen. ETTER: Varme farger på veggen, rundt spisebord som kan trekkes ut. FØR: Ett stort rom, piano mot veggen. ETTER: Glassvegg deler rommet, pianoet er flyttet.

Helga og Atle ønsket seg en fin bruksstue, og det mener de at de har fått.

– Dette fungerer veldig bra. Det var smart med glassveggen, slik at stuen ble delt av uten å egentlig bli det. Og pianoet låter mye finere nå en tidligere, sier Atle, og fortsetter:

– Benken i vinduskarmen bruker vi mye. Jeg sitter ofte her med en god podcast på øret og en kopp kaffe. Og så er det gøy at skeptikere i vennekretsen, de som mente det var galematias å bli med på Tid for hjem, alle som én synes det er blitt veldig fint her.

Dette ble gjort med rommet

Designer Morten Skjærpe Knarrum, fra designduoen Morten & Jonas, ønsket en varm fargepalett og mye naturmaterialer i rommet.

Eik, rotting og teglstein ble materialene. Fargene på veggene heter Varmgrå og Amber red. Møblering skulle i hovedsak være slik den var, med spiseplass på den ene siden, og sofa og TV-stue i den andre delen.

Men, Morten velger å dele rommet fysisk med en glassvegg for at det skal være enklere å holde på med flere aktiviteter samtidig. Glasset vil likevel gjøre at rommet visuelt sett oppfattes som sammenhengende.

VARM PALETT: Naturmaterialer og varme farger. Foto: Pandora Film/ TV 2

Grunnarbeid

Det fine eikegulvet som var her fra før, ble slipt og lakket. Veggene hadde litt ulike overflater, og for å få det hele slett og likt helsparklet Einar veggene før han limte på «Slettvegg». Dette er en fiberduk som er grunnet og velegnet for videre maling.

Veggen bak TV-en skulle ha teglsteinsfliser, så her ble det montert baderomsplater på veggen for å få et godt og «dødt» underlag for flisene.

I taket var det takplater. Disse ble beholdt og malt varmgrå.

VEGGFINT: Slik ble finishen på veggene etter Einars grunnarbeid og maling. Foto: Pandora Film/ TV 2

Glassveggen

Glassveggen gjør mye med rommet. Den deler det opp uten å hindre lys, og den lager to tydelige soner som tilfører fine linjer ved hjelp av de vertikale stolpene mellom glassene.

Glassveggen er laget slik:

En stor stavlimt eikeplate, 42 mm tykk, ble saget til spiler. Disse ble så brukt for å lage glassramme.

I siden på disse spilene ble det frest spor som passer til tykkelsen på glasset som er 6 mm.

Disse spilene ble så skrudd fast i vegg, gulv og tak. Glasset ble tredd inn i sporene. Glasset går fra gulv til tak, og er delt inn i håndterbare felt.

Stolper med freste spor på to sider danner overganger mellom de ulike glassfeltene. For at glassene skal sitte tett og ikke klirre, ble det brukt silikon under monteringen.

GLASSVEGG: Slik fungerer glassveggen som er usynlig romdeler. Foto: Pandora Film/ TV 2

Matt og blank maling

For å skape litt liv til veggene ønsket Morten at det skulle brukes både matt og blank maling.

Den matte malingen i taket og øverst på veggene, den blanke malingen nederst på veggene.

For å få et skarpt og fint skille maler du først med den matte malingen. Når den er tørr bruker du maskeringstape der du vil ha overgangen og maler så med den blanke malingen.

EFFEKT: Samme farge, matt og blank maling mot hverandre. Foto: Pandora Film/ TV 2

Papirbilde

Det store bildet med papirfigurer er laget av farget kartong. Om du velger såkalt syrefritt papir vil fargene bevares lenger enn om du bruker billigere kartong.

Bildet består av en rekke rosetter i ulike farger, samt forskjellige bladlignende figurer som vi klippet ut. For å få det tredimensjonale utrykket ble alle figurene brettet langs midten, og kun den ene halvdelen limt til bakgrunnen.

Rosetter lages ved å «trekkspillbrette» strimler med papir og lime dem sammen. For at rosettene skal være mulig å lime på en bakgrunn må man være nøyaktig med både klipping og bretting.

MONTERING: Slik ble figurene limt til bakgrunnen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Bakgrunnen på bildet består av en finérplate som det er limt fargede ark til. Bruk en spraylim til dette slik at du ikke får bulker i arkene.

Alle figurene er så limt med Karlsonslim. Du kan lage klosser av capaplater eller annet dersom noe skal limes med avstand fra bakplaten.

Rammen til bildet måtte vi lage selv siden den skulle være så stor. Om du lager et mindre bilde kan du bruke kjøperamme som er slik at det er avstand mellom glass og bakplate.

TREDIMESJONALT: Slik ble resultatet i den dype rammen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Møbelbygging

I nisjen ved vinduet ble det laget en stor karmbenk med skuffer i skroget. Skroget består av Ikeamoduler som ble saget til i ønsket høyde. Topplaten er av eikefinér som er oljebehandlet.

VINDUSBENK: Skuffer under og runde skinnputer på toppen. Foto: Pandora Film/ TV 2

De runde sitteputene i skinn er laget ved hjelp av runde plater i kryssfinér, 5 cm tykt madrass-skum i samme diameter, og platevatt som er trukket rundt på baksiden.

Skinnet er så stiftet fast til baksiden av kryssfinéren.

HÅNDVERK: Rune har laget det runde bordet som kan trekkes ut. Foto: Pandora Film/ TV 2

Spisebordet har Rune laget på verkstedet sitt, etter tegning fra designer Morten.

Skroget er rundt som på en trommel, malt blått og kledd med stående eikespiler.

Topplaten er også rund, men det hele kan deles og trekkes ut slik at det blir plass til en ileggsplate. Mekanismen som gjør at bordet kan trekkes ut og skyves sammen heter et bordutrekksbeslag.

ROTTIG: Detalj av skyvefelte foran døråpning. Foto: Pandora Film/ TV 2

TV-benken og skyvedøren foran døren er laget av eik og rotting. Rammeverk i eik med påstiftet rotting.

Rotting går lettere å montere dersom du fukter den, da blir den mer føyelig og utvider seg litt.

Når den så tørker vil den stramme seg opp. Den strammer seg ganske mye, så vær obs!

Varmt og trivelig

Resultatet av alt arbeidet er en lun bruksstue. Sofaen er godt plassert i forhold til TV-en, og spiseplassen er hyggelig for to – men også mulig å utvide når det kommer gjester.

Pianoet har fått plass ved glassveggen, nå med utsyn over resten av stuen og med utsikt ut, i stedet for at man sitter og ser inn i en vegg når man spiller.

Tid for hjem takker for seg og ønsker Helga og Atle lykke til videre.

