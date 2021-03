Oprah Winfrey om det omstridte intervjuet: –Sjokkerende

Dagen etter at hertugparet annonserte at de venter sitt andre barn, ble det offentliggjort at de ville stille opp i et lengre TV-intervju med Oprah Winfrey.

I et 30 sekunder langt klipp får vi nå se de første bildene fra det eksklusive intervjuet. I klippet er det spesielt ett premiss Winfrey tydeliggjør: – Ingen temaer er ikketemaer. Med andre ord; alle kort vil bli lagt på bordet.

Klippet viser Winfrey påpeke at paret «sier noen ganske sjokkerende ting».

Den gode samtalen

Den amerikanske TV-kanalen CBS har forklart at Winfrey først skal snakke én til én med Meghan Markle. Deretter vil Prins Harry sette seg ned ved siden av sin kone og ta del i samtalen. Intervjuet skal dreie seg om alt fra ekteskap, sønnen Archie, det intense presset fra omgivelsene og livet deres i Los Angeles. Det skriver det amerikanske livsstilsmagasinet Town and Country.

Winfrey er en personlig venn av hertugparet og deltok på bryllupet deres i 2018. I tillegg er de naboer i Santa Barbara i California.

Prins Harry: – Redd for at historien skal gjenta seg

Prins Harry har tidligere forklart at han ønsker å trekke seg fra sine kongelige plikter fordi han ønsker å beskytte seg selv og familien sin.

Hans mor, prinsesse Diana, ga fra seg sin kongelige tittel da hun skilte seg i 1996. Året etter døde hun i en bilulykke i Paris. Sjåføren hadde drukket og bilen ble fulgt av fotografer på motorsykkel da det skjedde.

I det 30 sekunder lange klippet ser vi Prins Harry fortelle Winfrey: «Jeg er redd for at historien skal gjenta seg».

Videre sier han om sin mor:

– Jeg kan ikke forestille meg hvordan det var å gå gjennom alt dette helt alene. For oss har det vært utrolig tøft, men vi har i alle fall hatt hverandre.

Harry og Meghan sitter ved siden av hverandre og holder hender intervjuet, som gjøres i en hage. Paret bor nå i Montecito, California.

Mediekritisk prinsepar

I et intervju med James Cordens nylig, uttalte prins Harry at behandlingen han fikk i Storbritannia gikk ut over hans psykiske helse. Paret var svært kritiske til måten mediene behandlet dem på før de til slutt annonserte at de ville trekke seg fra kongelige plikter.

Harry og Meghan har saksøkt flere britiske medier for brudd på privatlivets fred, og fikk denne måneden medhold i en sak mot Associated Newspapers.

Den brå beslutningen om å forlate kongehuset rystet det britiske kongehuset og skal ha ført til uoverensstemmelser mellom Harry og storebroren William, som er nummer to i tronfølgen.

Nå bor paret i USA, og venter sitt andre barn.

Prins Harry og hertuginne Meghan er fremdeles hertug og hertuginne av Sussex, men bruker ikke tittelen «kongelig høyhet». De mottar heller ikke offentlige midler for å utføre kongelige oppdrag.

Etter flyttingen fra Storbritannia i fjor har de satt i gang en rekke kommersielle prosjekter, blant annet lukrative samarbeid med plattformene Netflix og Spotify.

Hvorvidt noen har kjøpt rettighetene til intervjuet i Norge er enda uklart.