Legger seg flat etter «Farmen»-fest: – Utrolig pinlig

Det som skulle være en hyggelig gjenforening for fjorårets «Farmen»-deltagere tok en lite trivelig vending søndag, da VG skrev at ordføreren i Porsanger ba politiet etterforske brudd på smittevernregler.

Mandag bekreftet politiet i Finnmark til God kveld Norge at de startet etterforskning.

– Vi ønsker å få kartlagt hva som har skjedd og om det foreligger brudd på covid-19-forskriften. Vi må se på om dette er et arrangement som faller inn under forskriftens paragraf 13. Saken etterforskes på vanlig måte, forteller påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt.

– Skulle tatt mer ansvar

En av deltagerne som har vært mest aktiv i sosiale medier er Karianne Vilde Wølner. Søndag kveld forsvarte hun turen ovenfor VG, men mandag ettermiddag har tonen endret seg noe.

– Vi tok alle to korona-tester før oppholdet og satt i karantene for å være sikre. Vi trodde at dette var nok til at vi telte som en kohort og at det da derfor ikke var noe problem at vi var samlet, sier hun til God kveld Norge.

Hun sier videre at dette nok ga en «falsk trygghet», som igjen gjorde at grensene ble tøyd litt etter litt. På sosiale medier kunne man nemlig se at avstanden var liten mellom festdeltakerne. Flere drakk også fra samme flaske.

– Jeg ser nå at jeg helt klart skulle tatt mer ansvar for meg selv og satt meg mer inn i retningslinjene, sier Wølner.

SHOT: Disse bildene fra sosiale medier skapte reaksjoner. Foto: skjermdump Instagram Les mer

Legger seg langflat

Wølner sier at det var lett å lene seg på begrepet «kohort», og at de etter hvert begynte å tenke at det var greit å nærme seg hverandre.

– Det er jo helt klart at disse reglene er der for en grunn og at private sammenkomster ikke er å anbefale.

Etter at Wølner har landet på Gardermoen og fått tenkt mer over saken har hun bestemt seg for å beklage.

– Jeg legger meg helt flat og beklager på det sterkeste at dette skjedde. Det er utrolig pinlig og jeg håper virkelig at mine feilgrep ikke har bidratt til at mine følgere eller andre tenker det er greit å ikke overholde avstanden på én meter, sier hun til God kveld Norge.

I tillegg til festlighetene har også deltagerne samlet inn penger til vinterstengte kirker i Porsanger, og Farmen-prest Thor Haavik holdt gudstjeneste i Lakselv kirke.