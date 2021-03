Solberg om Molde-ordførerens Oslo-kritikk: – Et unødvendig sidespor

– Jeg vet at mange over hele landet er slitne og trøtte av koronatiltak. Vi må alle bidra, men det er ingen tvil om at Oslo har hatt det tøffere enn andre, skriver Solberg i et Facebook-innlegg.

Statsministeren mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten.

Molde-ordfører Torgeir Dahl. Foto: Berit Roald / NTB

– Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor. Dette står vi i sammen – og skal komme ut av sammen, skriver Solberg.

Dahl fikk mange reaksjoner da han i et intervju med VG kritiserte Oslos koronahåndtering.

Solberg peker på at folk og bedrifter i hovedstaden nok en gang må forberede seg på en periode med strengere koronatiltak.

– De nye tiltakene som byrådet varslet søndag har min og regjeringens støtte. Jeg håper tiltakene er nok til å slå ned smitten. Folk og bedrifter i hovedstaden har levd under strenge tiltak i lengre tid. Dette er slitsomt, skriver Solberg.

Regjeringens hovedstrategi mot covid-19 kalles TISK: Testing, isolering, smittesporing og karantene. Solberg sier det er kommunene som gjør hovedjobben med å teste og smittespore, og trekker frem at kommuner over hele landet gjør en god jobb med å slå ned lokale utbrudd.

– Men det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre, skriver Solberg.