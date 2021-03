Molde-ordføreren etter Oslo-utspillet: – Det har tatt helt av

Moldes ordfører Torgeir Dahl fikk mange reaksjoner da han i et intervju med VG kritiserte Oslos koronahåndtering. Blant dem som reagerte var forfatter og influenser Linnéa Myhre, som selv er fra Molde.

«SPAR MEG, Molde. Dere har én restaurant og to innbyggere. Stikk tilbake på Egon and stop harassing us, du veit ikkje ka du snakka om», skrev Myhre på Twitter.

I et intervju med lokalradiostasjonen 1FM Molde forteller Dahl at han har fått mange meldinger fra sinte og frustrerte Oslo-innbyggere.

– Det har vært ganske hardt trøkk, særlig fra natt til søndag og frem til nå. En del av disse meldingene, det er ikke drapstrusler, men det er ikke hyggelige meldinger. Men jeg skriver det på kontoen for stor grad av frustrasjon, og da blir det gjerne mer kraftfullt, sier Dahl til radiokanalen.

– Kan ikke fortsette denne kampen

TV 2 hadde mandag en intervjuavtale med Dahl, som ordføreren valgte å avlyse.

I en SMS til TV 2 forklarer Dahl årsaken til avlysningen.

– Dette har tatt helt av, og jeg kan ikke stille i dag. Dette av hensyn til meg og min familie i Molde. En ny runde virvler bare opp ytterligere sterke følelser, skriver Dahl.

Han har ikke anmeldt noen av truslene han har mottatt, og understreker at han ikke ønsker å bli framstilt som noe offer i saken.

– Personlig tåler jeg trøkken, men jeg kan ikke fortsette denne kampen slik den har blitt oppfattet av slitne innbyggere i Oslo, skriver Dahl.

Angrer ikke

I intervjuet med 1FM får Dahl spørsmål om det ikke er forskjell på Oslo og Molde. Dahl svarer at det åpenbart er stor forskjell, og trekker fram en sammenligning mellom Oslo og Bergen han mener er mer relevant.

– Det er ikke et forsøk på å være besserwisser fra Molde, selv om det blir oppfattet sånn. Selvfølgelig ønskes det oppfattet sånn, for det gjør det enklere for byrådet i Oslo. Men hvis du ser på Bergen, som er omtrent halvparten så stort som Oslo, har de hatt kjempetøffe utbrudd, men greid å få kontroll, sier Dahl.

Han forteller i radiointervjuet at han ikke angrer på uttalelsene, men at han skulle ønske det ikke hadde bredt seg en oppfatning om at han kritiserte innbyggerne i Oslo.

– Det var en setning i artikkelen som tydet på at det lå en kritikk der, og det var kanskje den som fyret opp mange. Men det var ikke ment som det, sier Dahl, og fortsetter:

– Så kom Raymond Johansen ut og sa at dette var en kritikk mot Oslos befolkning. Det er en debatteknikk, for det var jo byrådslederen kritikken handlet om. Da er det klart at mange veldig raskt går på PCen og hamrer inn noen tydelige kommentarer.