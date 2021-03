Skistjerne får kyssenekt

Gullvinner Maja Dahlqvist får kyssenekt etter at det ble tatt kyssebilder av henne og kjæresten i VM-løypene.

ROMANSE: Maja Dahlqvist og Kevin Bolger har slitt med å holde seg unna hverandre under VM i Oberstdorf.

Søndag sikret Maja Dahlqvist seg gull i lagsprintkonkurransen sammen med lagvenninnen Jonna Sundling.

Men det er ikke gullmedaljen som har stjålet de svenske overskriftene mandag. Det er romansen mellom Dahlqvist og den amerikanske utøveren Kevin Bolger som preger det svenske nyhetsbildet dagen derpå.

De to ble nemlig fotografert kyssende ute i løypene søndag. Noe Aftonbladet fikk på video.

Kyssingen mellom de to utøverne er strengt tatt ikke noe problem, men grunnet koronaviruset og farene for å bli smittet har det svenske skiforbundet nå satt ned foten.

– Kjærlighet er vanskelig å stoppe, selv i pandemitider, sier landslagssjef Anders Byström til Aftonbladet.

De to turtelduene var blitt sett sammen i løypene under mesterskapet og søndag etter sprinten bekreftet svensken forholdet.

– Jeg vet ikke om det er så mye mer å si enn det som allerede er sett, sa Dahlqvist.

Det svenske landslaget skal ha strenge restriksjoner for hvem de får møte under mesterskapet. Også innad i landslaget skal det være strenge regler for hvordan utøverne kan opptre.

Forholdet skal ikke ha vært holdt hemmelig overfor landslagsledelsen, men de siste bildene av paret har nå fått dem til å sette ned foten.

– Vi har sagt at de kan få treffe hverandre utenfor hotellet, men at de helst ikke er så nære hverandre. De har testet seg etter møtene, men nå har vi sagt at vi ikke vil se mer av det, sier Byström om kysset.

– Vi har forståelse for at de ønsker å møte hverandre. Vi har tatt mange tester og alle er friske. De får prøve å holde seg unna hverandre, sier landslagssjefen til Aftonbladet.