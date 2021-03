Det vakte sterke reaksjoner da Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) i helgen sa at dårlig lederskap var en av grunnene til stigende smittetall i hovedstaden.

– Jeg er lite imponert over hva Oslo har fått til. I det ene øyeblikket skriker de etter flere forskrifter fra regjeringen og i det andre etter mer frihet. Det er dårlig lederskap, etter min mening, sa Dahl til VG.

I tillegg mente Dahl det vil være en «omvendt premiering» å etterkomme Raymond Johansen sitt ønske om å få flere vaksinedoser til Oslo, bare fordi smittetrykket er stort.

GARDERMOEN, NORGE 20160410. Arkivbilde av Torgeir Dahl (H), ordfører i Molde. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Til TV 2 sa ordføreren at «vinglingen» sliter på Oslo-borgernes tålmodighet, noe som får konsekvenser for resten av landet.

– Stor medfølelse for Oslo

Kritikken har haglet mot Molde-ordføreren i kjølvannet av utspillet, og han får heller ikke støtte fra vestlandsordførerne TV 2 har snakket med.

Etter en rundspørring blant tyve ordførere i Vestland, har åtte kommet med sin reaksjon på striden mellom Torgeir Dahl og Raymond Johansen.

Alle mener det er feil å sitte på utsiden og kritisere håndteringen i hovedstaden.

– Dette er ikke tiden for å kritisere hverandre. Jeg har stor medfølelse for situasjonen Oslo er i, og jeg tror at vi ute i distriktskommunene skal ha respekt for at det blir jobbet på spreng i Oslo på alle nivå for å håndtere korona-situasjonen best mulig, sier Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V).

Han mener Oslo er i en helt spesiell situasjon, i kraft av å være den eneste storbyen i Norge.

– Det er så mye som skal kommuniseres, til så mange grupper på en rekke ulike språk. Å si at dette skyldes dårlig lederskap synes jeg vi som sitter på utsiden skal være forsiktige med, sier Bjørlo.

Avviser dårlige tiltak

Fedje-ordfører Stian Herøy (H) er partifelle med Dahl, og synes det er unødvendig av ham å provosere frem en konflikt mellom kommunene i denne spesielle tiden.

– Jeg tenker det er uheldig å kritisere andre. Vi har ikke noe grunnlag for å si hvorfor Oslo sliter, men det er naturlig at de gjør det siden det er en storby.

Bremanger-ordfører Anne Kristin Førde (Ap) sier hun synes det er «meningsløst å hogge løs på hverandre».

– Jeg tror alle har gjort det de kan, og man kan ikke si at tiltakene har vært for dårlige. Man har hatt gode tiltak hele veien, og det er ingen som har kommunisert det sterkere i media enn byrådene i Oslo og Bergen, sier Førde.

Stusser

Per Lerøy (Ap) er ordfører i Austrheim kommune. Han synes det er rart å si at Oslo kommune har hatt dårlig lederskap.

– Jeg synes det høres merkelig ut, for vi vet at Raymond Johansen har tatt en del veldig upopulære grep, og gått lengre enn de har gjort andre steder for å holde smittetallet så lavt som mulig. Byrådslederen har blitt kraftig kritisert, og det er merkelig å si at de har gjort for lite, sier Lerøy.

De andre ordførerne TV 2 har snakket med, erkjenner at Oslo har helt spesielle utfordringer med smittehåndtering, nettopp fordi det er såpass mange som bor tett i hovedstaden.

Flere av vestlandsordførerne sier Oslo har helt spesielle utfordringer som storby, sammenlignet med dem. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Ønsker å holde på strategien

Når det kommer til Raymond Johansen sitt ønske om å få flere vaksinedoser til Oslo på grunn av stort smittetrykk, er flere av ordførerne enige i at man bør fordele likt.

– De fleste av oss har vel gamle og syke rundt seg, og ønsker at disse skal få vaksine. Jeg skjønner godt at Raymond vil ha mer, men jeg er usikker på om det blir riktig. Vi så hvor fort smitten spredde seg i Ulvik, og dette kan snu enormt kjapt alle plasser, sier Fedje-ordfører Herøy.

Bremanger-ordfører Førde mener man må holde på dagens strategi, og sier hun setter sin lit til at det snart kommer flere vaksinedoser, slik at man kan øke tempoet i vaksineringen.

Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp) mener man i det minste bør vaksinere de eldre i risikogruppene før man eventuelt begynner å prioritere storbyene.

Felles for dem alle, er at de har stor tillit til myndighetenes håndtering og vurderingene til Folkehelseinstituttet.

– Hvis FHI varsler at de vil prioritere Oslo sterkere, ut ifra den gitte smittesituasjonen, så vil jeg akseptere det. Her tror jeg ikke vi har annet valg enn å stole på at FHI tar de beste avgjørelsene, sier Stad-ordfører Bjørlo.

Dahl: – Tatt helt av

TV 2 har forsøkt å få intervju med Molde-ordfører Torgeir Dahl (H), uten å lykkes.

Dahl har imidlertid sendt oss følgende sms:

«Dette har tatt helt av og kan ikke stille i dag. Dette av hensyn til både meg selv og min familie og Molde. En ny runde virvler bare opp ytterligere sterke følelser. Med vennlig hilsen Torgeir Dahl»

I et intervju med radiokanalen 1FM mandag morgen, sa Dahl at det har vært mange tøffe tilbakemeldinger.

– Jeg ser at det er mange som er bekymret lokalt her for at en Molde-ordfører tillater seg å gå inn i et såpass brennbart tema, og skulle at man holdt en lavere profil. Så har vi en visjon om at Molde skal stikke seg ut, og i det ligger det at vi skal tørre også selv når det er smertefullt. Men det er klart at det har blitt mye. Det har vært mye tøffere, sa Dahl og la til:

– En del av disse meldingene, det er ikke drapstrusler, men det er ikke hyggelige meldinger. Men jeg skriver det på kontoen for stor grad av frustrasjon og da blir det gjerne mer kraftfullt.