Det gjorde godt å kjenne litt på Molde-hatet igjen

Helgens store snakkis fikk meg til å drømme meg tilbake til en tid da vi stimlet sammen på trange fotballtribuner og sang "Hater, hater, hater Molde by".

Som innflyttet trønder, fikk jeg også en sterkere følelse av tilhørighet til Oslo enn jeg noen gang har hatt. For selv om Oslo er den byen jeg har bodd aller lengst i, som ungene mine har bodd i hele livet, så kommer jeg fortsatt fra Trondheim. Rosenborg er laget mitt, Molde er erkefienden.

Nå er Moldes ordfører bekymret for at smitte fra Oslo skal spre seg til hans kommune og er sterkt kritisk til at Oslo skal «premieres» med å få en større andel av vaksinene.

– Da er det naturlig fra mitt perspektiv å spørre byrådet i Oslo om de ikke klarer å gjøre jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene, presterer ordføreren å si til VG.

Det hjalp så lite at han i ettertid forsøkte å justere kritikken vekk fra oss som bor i Oslo og over på byrådsleder Raymond Johansen. Sorry. Skaden var allerede skjedd. Oslofolkene var for lengst skikkelig forbannet.

Vi som bor i Oslo går inn i den femte måneden med mørk og tung nedstenging. Restauranter, butikker og kjøpesentre er stengt. Det samme er treningsentrene. Ja, hele hovedstaden er i praksis nedstengt nå. Arbeidsledigheten skyter i været. Ungene mine har opplevd forbud mot å spille fotball og håndball, og blir nektet å dra på kino eller teater. De to eldste har i lange perioder sittet isolert på hjemmeskole. Nedstengingen tærer på humøret, på psyken. Barn og unge i Oslo betaler en urovekkende høy pris for at smitten ikke skal spre seg, hverken i Oslo, i Molde eller i resten av landet.

Da er det aller siste vi trenger en harmdirrende pekefinger fra en Molde-ordfører som kritiserer oss som bor i Oslo for ikke å gjøre nok for at moldenserne fortsatt skal kunne gå på restaurant og drikke vin, trene på SATS eller gå på kino.

Selv Molde-ordførerens egen partileder, statsminister og bergenser Erna Solberg tok avstand fra ham.

Erna Solberg ser nok at partifellens angrep bidrar til unødvendig og uheldig polarisering, og sånn sett skader den nasjonale innsatsen mot viruset. I den grad det får politiske konsekvenser, vil det i så fall være at folk i hovedstaden slutter opp om byrådslederen sin. Det var kanskje heller ikke høyreordføreren fra Moldes intensjon.

Molde-ordføreren satte nok i verk sterkere følelser enn han kunne forestille seg. Vi er alle rammet av viruset, uansett hvor vi bor i Norge. Men dette skal vi komme oss gjennom sammen, har vi sagt til hverandre. Den store dugnaden og solidariteten. Da angriper vi ikke hverandre, i hvert fall ikke på en så usaklig måte.

Molde-ordførerens kritikk av Oslo bommer grovt. Han advarer mot at oslofolk skal premieres for dårlig smittevern og skyves fremover i vaksinekøen. Det er det ingen som mener. Ingen kommuner skal «premieres» med vaksiner. Ingen innbyggere er mer verdt enn andre her til lands. Men det er viktig med en åpen og kunnskapsbasert diskusjon om vaksinestrategi. Vi må velge den strategien som vi i sum tror er best for hele landet. Oslos byrådsleder mener det er viktig å prioritere de delene av landet hvor smittetrykket er størst. Andre mener at man ikke vet hvor smitten blomstrer opp neste gang, og bør fortsette med å fordele vaksinene jevnt utover landet. Det er ærlige meninger. Så er det opp til nasjonale myndigheter å velge den strategien som best ivaretar hele landet.

Koronaen har gjort noe med oss. Med meg også. Som RBK-supporter, har ikke fotballen gitt meg noen gleder det siste mørke året, tvert imot. Men jeg må erkjenne at jeg har tatt meg selv i å glede meg over andres prestasjoner. Ikke minst bodøværingene, som vel fortjent hentet hjem en historisk gullmedalje i eliteserien. Jeg ble imponert over vinnerviljen til Vålerengas jenter, selv om de snøt RBK-jentene for seriegull i siste runde. Ja, midt oppe i all korona-solidariteten har jeg tatt meg selv i å unne Molde den imponerende triumfen mot Hoffenheim i Europaligaen. Men nå er det jamt slutt. Håper dere ryker på huet og ræva ut i åttendeldelsfinalen.

Ordfører Torgeir Dahl, jeg sender deg en liten takk fra mitt hjemmekontor nederst i Groruddalen. Ditt taktløse angrep på Oslo fikk meg til å kjenne på det gamle ektefølte hatet mot Molde.

Det gjorde litt godt.

Med håp om at vi snart kan møtes igjen, uten munnbind, på Lerkendal stadion eller på Røkke-løkka, og begynne å hate hverandre igjen, høylydt, som ekte supportere, med kjærlighet.