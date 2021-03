En enkel operasjon reddet synet til danske Camille (17) – nå ber hun Norge ta grep

Da Camille Christensen var bare ett år gammel fikk foreldrene den nedslående beskjeden.

Camille har en sykdom som gjør at synet gradvis blir dårligere og dårligere, mørkere og mørkere. Til slutt blir alt svart.

– Det er helt forferdelig å gå rundt og vente på at du gradvis blir blind, sier 17 åringen fra Dragør utenfor København.

TV 2 har tidligere skrevet om 28 år gamle Torger Inge Sætre. Han lider av samme øyesykdom som Camille og har bare noen år igjen før han blir helt blind.

Det finnes en behandling for pasienter med denne sykdommen. I Danmark er behandlingen godkjent, men det norske helsevesenet sier nei.

– Jeg synes er sjokkerende at Norge ikke godkjenner behandlingen. Denne operasjonen har reddet synet mitt og endret livet mitt for alltid, sier Christensen til TV 2.

– Jeg gråt og gråt

I Danmark har Camille og faren Bent Christensen kjempet en lang kamp for å få behandlingen.

Det danske medisinrådet gjorde sin første vurdering av Luxturna i 2019. Konklusjonen var at behandlingen var for dyr.

– Det var helt grusomt. Jeg forsto ingenting. Skal vi virkelig sitte her og se på at barn og unge blir blinde når det finnes en behandling, sier Bent Christensen.

Familien nektet å godkjenne avslaget og tok saken i egne hender. Den da 16 år gamle Camille gikk hardt ut i media for å legge press på politikerne.

– Jeg kunne ikke akseptere det, sier Christensen.

STØTTE: Hele familien har kjempet for at Camille skal få den behandlingen hun trenger. Foto: Privat

Camilles kamp var ikke forgjeves. I april 2020 snudde det danske medisinrådet og godkjente behandlingen.

– Det var en helt eventyrlig dag. Jeg bare gråt og gråt. Det var en helt ubeskrivelig lykkefølelse, sier Bent Christensen.

Fikk sjokk da hun så månen

I november ble Camille operert på Rigshospitalet i København.

Camille, Torger og andre med denne øyesykdommen har en mutasjon på et gen kalt RPE65. Under operasjonen blir det sprøytet virus med friske RPE65 gen inn i netthinnen.

Med et enkelt stikk gir behandlingen nytt liv til øyet. De friske genene sprer seg på netthinnen og i løpet av kort til vil behandlingen gi pasienten bedre syn.

IKKE VONDT: Camille sier at hun ikke hadde spesielt vondt etter operasjonen. Foto: Privat

– Jeg vil alltid være svaksynt, men det har blitt mye, mye bedre. Før operasjonen måtte jeg bruke skriftstørrelse 60 når jeg skulle lese noe på PCen. Nå holder det med 20, sier 17-åringen.

To dager etter operasjonen var hun og faren ute på en kveldstur da Camille plutselig ser opp mot himmelen.

– Jeg kunne se månen. For første gang i livet kunne jeg se at månen faktisk hadde en form på himmelen, sier Christensen.

Det viktigste for Camille er likevel at hun nå slipper å leve med frykten om at hun en dag kommer til å bli blind.

– Jeg har lyst til å bli lærer, eller kanskje fysioterapeut. Nå trenger jeg ikke å begrense meg fordi jeg en dag skal bli blind. Nå vet jeg at synet mitt ikke kommer til å bli dårligere enn det er nå, sier Christensen.

Som å skru på en bryter

Også faren Bent har merket at Camille ser mye bedre etter operasjonen.

– Det var nesten som å skru på en bryter. Disse pasientene lever i mørket. Etter operasjonen er det som at Camille endelig har tatt av seg de mørke solbrillene. Hun oppfatter verden lysere, sier Bent Christensen.

Operasjonen har ikke bare gjort synet til Camille lysere, men også hennes framtid.

– Denne operasjonen var helt avgjørende for at hun skal klare å ha et selvstendig liv. Nå er jeg helt sikker på at hun får en god utdanelse og en god jobb. Jeg vet ikke om det hadde skjedd hvis hun var blind, sier Christensen.

NYE MULIGHETER: Operasjonen har gitt Camille nye muligheter. Nå er hun mer selvstendig og kan holde på det hun elsker. Foto: Privat

– Alt for dyr

Det er Beslutningsforum for nye metoder som har vurderer om genbehandlingen Luxturna skal godkjennes i Norge.

Forumet brukte over tre år på å vurdere saken, men konkluderte i mars 2020 med at behandlingene var for dyr.

– Det var ønskelig å ta i bruk denne behandlingen, men den tilbudte prisen var alt for høy og det var usikkerhet rundt langtidseffekten, sier Ellen Nilsen, enhetsleder i sekretariatet i Nye Metoder til TV 2.

Det foregår fortsatt forhandlinger mellom Sykehusinnkjøp HF og legemiddelprodusenten, men det er usikkert om det vil bli tatt en ny vurdering. Den nøyaktige prisen man forhandler om holdes hemmelig.

DYRE DRÅPER: Denne genbehandlingen sprøytes inn i netthinnen. Foto: AP / NTB

«No cure, no pay»

I Danmark koster Luxturna behandlingen 4,6 millioner per pasient. Rigshospitalet i København skriver til TV 2 at det foreløpig er 5 eller 6 pasienter som har fått behandlingen.

– Er operasjonen verdt 4,6 millioner?

– Uten tvil. Det koster staten mye mer at menneskene blir blinde og trenger hjelp og støtte resten av livet. Med denne operasjonen kan de leve selvstendige liv og bidra i samfunnet, sier Bent Christensen.

Han er sjokkert over at Norge enda ikke har godkjent behandlingen.

– Når jeg leser Torgers historie er det som å gå to år tilbake i tid. Det gir ingen mening at dette ikke blir godkjent. Jeg får den samme fryktelige følelsen som da vi sto midt oppi dette selv, sier Christensen.

TAR KAMPEN: Torger har nå tatt kampen og ber politikerne åpne øynene. For to år siden gjorde Camille og Bent det samme i Danmark. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Selv om man i Danmark også mener at behandlingen er for dyr har det blitt inngått en såkalt «No cure, no pay»-avtale. Det betyr at Danmark ikke trenger å betale det fulle beløpet dersom det plutselig skulle vise seg at behandlingen ikke virker.

– Luxturna er fortsatt ekstremt dyrt. Men vi er glade for at vi kan anbefale et lovende legemiddel, skrev Medisinrådets formann Jørgen Schøler Kristensen i en pressemelding i april.

Tiden renner ut

For Torger Inge Sætre er tiden i ferd med å renne ut. Han har allerede blitt blind på det venstre øyet og synet på det høyre øyet blir gradvis dårligere.

– Det er så forbanna unødvendig at jeg skal gå her og vente på å bli blind når det finnes en behandling, sier Sætre.

Nå samler Torger inn penger for å ta operasjonen privat i Tyskland.

– Dette er min siste utvei. Jeg har ingen plan B, sier Sætre.

– Ikke gi opp

Både Camille og Bent synes det er skuffende å høre at Torger kanskje må betale for operasjonen selv.

– Jeg er helt rystet. Jeg trodde Norge hadde mye mer penger enn Danmark, så jeg kan ikke forstå at dette er et problem, sier Bent Christensen.

Han mener norske politikere må ta grep før det er for sent.

– Disse pasientene har ingen tid å miste. Jeg kan ikke forstå at norske politikere bare kan stå å se på at unge mennesker blir blinde, sier Christensen.

SMILER: Livet smiler for Camille etter operasjonen. Foto: Privat

Camille er ikke i tvil om at operasjonen har endret hennes liv, og håper at Torger får mulighet til å oppleve det samme.

– Jeg håper at Torger og de andre pasientene i Norge fortsetter å kjempe. De må ikke gi opp, sier Camille Christensen.