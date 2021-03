Derfor endrer hun vaksinemening: – Vi er ikke egoistiske

I over fire måneder har Oslos befolkning levd med en delvis nedstengt by. Søndag strammet byrådet ytterligere inn, når serveringssteder og butikker også ble pålagt å stenge.

Byrådsleder Raymond Johansen har vært klar i talen lenge, og mener Oslo er nødt til å få flere vaksiner.

– Vi må sette flest vaksiner der smittefaren er størst og tiltakene er strengest. Oslo ligger nå på 279. plass blant landets 356 kommuner i andel av vaksinert befolkning. Det er ikke fordi vi er så trege på å vaksinere i Oslo. Vi kan sette 110.000 vaksiner i uken, tilsvarende én vaksine hvert sjette sekund. Grunnen er at vi får for få vaksiner, sa han under søndagens pressekonferanse.

– Langt unna

Blant dem som har endret sin mening om vaksinestrategi er immunolog og førstelektor ved UiO Tone Gregers. Når hun før mente at vaksinene skulle fordeles jevnt utover landet, er hun nå klar på at Oslo bør prioriteres.

– Per 1. mars er 21.836 fullvasksinert i Oslo. Hvis befolkningen er på 700.000, utgjør det cirka 3 prosent. Det er så lite at man kan i hvert fall ikke snakke om noe flokkimmunitet. Hvis R-tallet er på 1,4 betyr det at 28 prosent av befolkningen i Oslo må være fullvaksinert for at vi skal få kontroll. Da sier det seg selv at vi er ganske langt unna det, sier Gregers.

Immunologen sier at hun hele tiden har tenkt at små kommuner og små steder har større utfordringer knyttet til et utbrudd – og at man derfor skal sørge for at disse også holdes under kontroll.

– Ikke nok doser

Men med tanke på hvor få vaksiner Norge sitter på akkurat nå, mener Gregers at noe må gjøres.

PRIORITET: Immunlog Tone Gregers mener prioriteten burde være å få kontroll på situasjonen i Oslo. Foto: Kristin Rosmo

– Når vi har et så begrenset antall av vaksiner, tenker jeg det kan være en god strategi og prioritere å få kontroll i områder med størst befolkningstetthet. I hvert fall nå, også kan den eventuelt endres når vi får flere vaksiner, sier hun.

For det er mangelen på vaksiner som er den største utfordringen, ifølge Gregers.

– Når vi snakker om at 3 prosent er fullvaksinert, og vi må komme til 28 prosent for å få kontroll, så har vi ikke nok vaksinedoser for å nå det målet, sier hun.

- Må få noe igjen

– Er Oslofolk egoistiske når de ber om å bli prioritert?

– Jeg synes ikke det. Det er ingen andre byer som har hatt så strenge restriksjoner over så lang tid som Oslo. Vi har levd med sosial nedstengning i fire måneder. Det er rødt nivå på videregående skoler, universitetene har ikke kunnet ha fysisk undervisning. Vi er ikke egoistiske hvis vi ber om å få noe igjen for det vi betaler, sier Gregers.

Immunologen understreker at hun ikke mener at alle vaksinedoser skal gå til Oslo.

– Jeg tror det hadde hatt en psykologisk effekt på Oslos befolkning om vi ble forfordelt nå. Og når det kommer flere doser så kan det bli litt mer jevnt fordelt, sier hun.

Gregers, som selv bor i Oslo, erkjenner at meningen preges litt av at hun tydelig ser konsekvensene tiltakene har på folk.

– Selv jeg, som har en jobb og som ikke skal klage, begynner å kjenne på maktesløsheten. Andre steder i landet lever et helt annet liv enn oss, og jeg begynner å kjenne at det er slitsomt og ikke kunne gå på butikken uten å gjøre en risikovurdering hver gang, sier hun.

Redningsvest på danskebåten

Professor Ørjan Olsvik i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø mener at det er viktig at Oslo blir prioritert i fordelingen av vaksinedoser.

– Smitteutbrudd bekjempes ved å bruke ressurser der utbruddet er, vaksiner må dermed brukes der vaksinen trengs mest, sier Olsvik og fortsetter:

– Når det brenner i et hus, spyler du ikke vann over hus i hele nabolaget, men i huset som brenner.

Professoren sier at det dermed ikke har samme effekt å vaksinere folk der det ikke finnes virus.

– Sånn har det blitt gjort i forbindelse med andre virusutbrudd. Vi har vaksinert flest der hvor det er størst utbrudd, sier han.

Vaksinene i Norge har blitt fordelt ut fra et innbyggerantall.

Olsvik mener at Oslo har blitt prioritert, men ikke så mye som han skulle ønske. Han mener også at Norge burde ha satt alle vaksinedosene, framfor å lagre dem på et beredskapslager.

Et beredskapslager skal sikre at alle som får vaksine nummer en, også får sikret vaksine nummer to, i tilfelle vaksineprodusentene ikke klarer å levere antallet vaksinedoser som avtalt.

– Det er ikke et vanvittig stort problem om noen får dose nummer to et par dager eller en uke etter man egentlig skal.

FLERE DOSER: Professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik mener regjeringen må sette inn tiltak der det er nødvendig, som å gi flere vaksinedoser til Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi går ikke rundt på danskebåten med redningsvest fordi man tror man havner over bord, sier Olsvik.

– Ikke så stor forskjell

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at det ikke hadde vært hensiktsmessig å skjevfordele vaksiner frem til nå.

– Det hadde ikke gjort så stor forskjell fordi vi har fått såpass få vaksiner til Norge. Det ville ikke ha vært nok til å vaksinere et tilstrekkelig antall mennesker i Oslo og regioner rundt Oslo til å ha særlig stor effekt på smittespredningen, mener han.

I ukene og månedene fremover er det imidlertid ventet langt flere vaksiner til Norge.

– Da vil effekten bli større, uansett hvordan man velger å fordele vaksinene, sier Nakstad.

STRENGERE TILTAK: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at tiltakene ikke har vært gode nok for den nye virusvarianten. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Øker kraftig

Han er bekymret for at særlig Oslo, Moss og Agder opplever økt smitte nå som følger av den britiske virusvarianten.

– De strenge smitteverntiltakene vi har hatt har presset den gamle virusvarianten ned, men tiltakene har ikke vært nok til å hindre den nye virusvarianten fra å vokse. Vi er i en situasjon hvor smitten øker ganske kraftig, og hvor man den siste uka har hatt problemer med å stanse den økningen, sier Nakstad.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar om vaksinestrategien fra både FHI og Helse- og omsorgsdepartementet mandag. De har ikke besvart våre henvendelser.

Helseminister Bent Høie har invitert til pressekonferanse tirsdag ettermiddag, hvor temaet er vaksinestrategi.