Streng grensekontroll har en overraskende effekt

Det har gått ett år siden de første tilfellene av covid-19 møtte norsk jord. Da Norge stengte ned, ble det innført strenge innreiserestriksjoner og kontroller ved landegrensene.

Nå ser politiet en overraskende og positiv bieffekt ved grensekontrollene.

Passkontrollen har hjulpet politiet

Som følge av nedstengingen innførte Norge en indre Schengen grensekontroll. Den innebærer at alle som kommer fra utlandet til Norge må gjennom passkontroll ved ankomst.

Vanligvis kan man reise innad i Schengen-land uten å måtte vise pass.

Indre Schengen grensekontroll ble innført for å sørge for at alle som kom inn i landet fulgte karantene- og andre smittevernregler. Men et år senere ser politiet en annen effekt ved kontrollene.

Seksjonsleder ved grensekontrollen ved Oslo lufthavn, Ragnhild Aas, forteller at de nå fanger opp flere etterlyste mennesker.

En eller to om dagen

Det siste året har det nemlig blitt oppdaget rundt 500 mennesker ved grensen, som er etterlyst av norsk politi.

– Vi plukker opp cirka en eller to om dagen. Og det har vi gjort helt siden 16. mars, sier Aas.

Det er ulike typer etterlysninger det er snakk om. Blant annet personer som skal inn til avhør, mangler DNA-tester, er meldt savnet, eller er etterlyst for å sone en dom.

– Vi har pågrepet fem personer i forbindelse med en sånn etterlysning, oppklarer hun.

KONTROLL: Det siste året har alle som har flydd inn til Norge fra andre land måttet gå gjennom passkontroll. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Ny gruppe mennesker

Vanligvis utføres grensekontroll for innreisende fra land utenfor Schengen-området, noe som gjør at det blir oppdaget etterlyste på grensen.

Men med dagens kontroll for land innad i Schengen, blir det oppdaget rekordmange tilfeller av etterlyste som kommer til rette.

Seksjonslederen sier de nå klarer å fange opp en spesiell gruppe som sjeldent blir oppdaget på grunn av innskrenket bevegelsesfrihet internt i Europa.

– Det er personer som ellers ville reist inn og ut av Norge uten noen problemer.

Føles meningsfullt

Aas påpeker at det ikke er realistisk å opprettholde indre Schengen Grensekontroll når verden er tilbake til normalen. Hun er likevel veldig glad for at grensekontrollen klarer å være effektive i utførelsen av jobben sin.

– Det føles veldig meningsfullt å klare å fange opp personer som er etterlyste, slik at politiet kommer seg videre i straffesaker. Når vi først har fått denne jobben så er det bra at vi kan bruke kapasiteten vår til å bistå politiet.