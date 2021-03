Ropstad reagerer sterkt på hets mot barnevernsansatte: – Kan ikke tolerere det

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener det er bekymringsfullt og alvorlig at barnevernsansatte blir utsatt for grov hets.

I forrige uke sto barnevernsledelsen i Tønsberg kommune frem og fortalte at de blir grovt hetset, tilnærmet daglig, for den jobben de gjør.

Etter at de åpnet dørene i TV 2-programmet «Norge bak fasaden» opplevde de at hetsen ble enda mer massiv og hard.

– Det er vanskelig å beskrive det med ord. Det var på en måte forventet, men jeg blir så sinna. Fordi det er så usaklig og løgnaktig, og det tegnes et bilde av oss som ikke er sant, fortalte barnevernleder Ellen Fisher.

– Ta avstand fra hetsen

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad reagerer sterkt på hetsen.

– Det er bekymringsfullt og alvorlig at barnevernsansatte blir utsatt for hets, og at de opplever at den blir mer massiv og hard. Vi må i fellesskap ta avstand fra denne hetsen. Hatefulle ytringer og trusler kan gjøre det vanskelig å rekruttere og beholde gode fagfolk. At barnevernslederen og hennes medarbeidere har bestemt seg for å stå i det er virkelig bra, sier statsråden til TV 2.

Ropstad er klar på at man må tåle en frisk debatt og lytte til synspunkter fra barn og foreldre med erfaringer fra barnevernet. Men ett sted går grensen.

– Vi skal ikke tåle hatefulle ytringer og hets. Det skaper ikke det debattklimaet vi ønsker om den viktige jobben barnevernet skal gjøre for å hjelpe barn og familier, sier statsråden.

Vurderte å slutte i jobben

I en undersøkelse utført av FO (fagforeningen for barnevernsansatte) i 2017 oppga hver fjerde ansatt i kommunalt barnevern at de hadde vært utsatt for netthets.

17 prosent opplevde hetsen som så grov at de vurderte å slutte i jobben.

– Vi må fortsette å jobbe mot hetsen: kommentarfelt må modereres og kommer det trusler og hatytringer skal dette meldes til politiet.

Barnevernsledelsen i Tønsberg understreker at trusler og sjikane blir anmeldt, men at deres erfaringer er at anmeldelser ikke nødvendigvis fører frem.

– Ikke et offer

Derfor ønsker de nå en debatt rundt trusler og sjikane, og håper at åpenhet kan være en sterk stemme mot alle dem som vil ha «barnevernet fullstendig fjernet».

– Vi er opptatt av å ikke fremstilles som offer. Vi er ikke det, men det kan fort bli sånn. Vi ønsker å vise at dette er en viktig og samfunnsnyttig jobb, og en jobb å være stolt av. Denne åpenheten skal ikke handle om at det er synd på oss, vi ønsker å gi et mer riktig bilde av den jobben vi gjør, sa avdelingsleder Ingunn Grude.