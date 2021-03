Spanske medier: Hevder tidligere Barcelona-president er arrestert

Katalansk politi gjennomførte mandag formiddag et omfattende søk i fotballklubben Barcelonas lokaler.

Ifølge radiokanalen Cadena Ser har politiet i Catalonia etterforsket klubben i flere måneder.

«Barcagate» er avsløringen av at daværende klubbpresident Josep Maria Bartomeu angivelig brukte et PR-selskap for å styrke hans eget rykte og samtidig sverte klubbens stjernespillere, blant dem Lionel Messi og Gerard Pique. Disse beskyldningene har klubben benektet i en offisiell uttalelse.

Bartomeu gikk av som Barcelona-president i oktober i fjor.

Ifølge flere spanske medier skal Bartomeu være arrestert som følge av etterforskningen. Barcelonas administrerende direktør Óscar Grau og klubbens sjefsadvokat Romàn Gómez Ponti skal også være arrestert etter razziaen.

Det melder avisen Marca og nyhetsbyrået AFP, som siterer en polititalsmann.

Ifølge TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué er trioen mistenkt for blant annet hvitvasking av penger.

Dette skal ikke være første gang katalansk politi søker klubbkontorene etter at de startet opp «Barcagate». Den første kontrollen skal ha skjedd i juni 2020.