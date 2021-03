Forrens kone: - Han er jo syk, men det er ikke alle som ville erkjent det

Det er et knapt år siden 25. mai 2020, dagen da Vegard Forren gjennom TV 2 offentlig innrømte 15 år med spillavhengighet.

Mye har skjedd siden da.

Forren har tatt med seg kone og barn fra Molde og flyttet til Bergen og Brann. Han har startet et nytt liv og har ikke gamblet på ett år.

I mandagens episode av TV 2-programmet Norge bak fasaden forteller Forren og konen Cathrine Emilie Valgermo Forren åpent om hva spillavhengigheten gjorde med familien og hvordan livet er nå. Norge bak fasaden ser du på TV 2 klokken 21.45 mandag kveld og TV 2 Sumo.

– Etter at jeg var åpen og ærlig og fikk den reaksjonen fra konen og de rundt meg at de ikke dømte meg, men skulle hjelpe meg med det, har det egentlig vært veldig lett. Den eneste tanken jeg har er at det der skal jeg ikke borti igjen. Det føles veldig godt og komfortabelt. Vi har våre uenigheter ennå, men det har ikke noe med spilling å gjøre, sier Forren og ser bort på konen med et smil.

– Åpenhet er veldig viktig, og det er helt nødvendig for at Vegard skal klare å holde seg spillefri, supplerer Cathrine Emilie Valgermo Forren.

Konen: – Flere ganger jeg har vurdert å gå

Familien har det bedre enn på lenge, og har et ønske om å hjelpe andre ved å fortelle sin historie. Både det gode og det vonde.

– Det var veldig vanskelig å stole på ham. Han sa han skulle slutte, men gjorde ikke det. Eller, han sluttet litt og så begynte han på igjen. Det er flere ganger jeg har vurdert å bare gå. At jeg ikke orket mer, forteller Cathrine Emilie Valgermo Forren åpenhjertig.

Men Cathrine ble værende i ekteskapet. For bak sykdommen var mannen hun er så glad i, mannen hun har skapt en familie sammen med.

– Vegard er den snilleste personen jeg kjenner. Det finnes ingenting ondt i ham. Jeg føler på mange måter at det er veldig urettferdig også. Han er jo syk, men det er ikke alle som ville erkjent det. At det er på vei til å bli tillit, det er det absolutt, forteller hun.

De vet ikke nøyaktig hvor mye penger Forren har spilt bort, men det dreier seg om flere millioner kroner til gambling bak konen Cathrines rygg.

– Noe av det verste jeg har gjort var å innrømme det for henne. Det var nok det viktigste og samtidig det verste jeg har gjort på en og samme dag, understreker Vegard Forren.

Får psykolog-hjelp

Etter at han la alle kortene på bordet og fortalte sannheten, har ekteparet fått hjelp av psykolog Dag Sørum som har spesialisert seg på toppidrettsutøvere med psykiske problemer og avhengighet.

De har både gått sammen og hver for seg i terapi. Ekteparet jobber blant annet med å ha en åpen dialog der Vegard skal være ærlig om han blir fristet til å spille, og Cathrine skal prøve å ha forståelse.

– Det er viktig å takke Vegard og Cathrine for at de står fram med sin historie. Det kan hjelpe veldig mange andre, sier psykolog Sørum.

– Vegard har stått fram og gikk ut offentlig. Det hadde ikke han nødvendigvis trengt å gjøre, men han søkte hjelp sammen med konen. Dette er så tabubelagt og skamfullt. Vegard har holdt hemmeligheter for konen over lang tid og hatt det skikkelig vondt. Det er noe av det som er viktig nå at det kommer opp og fram, legger Sørum til.

Spillavhengighet er en sykdom som rammer 55.000 nordmenn. Trenger du hjelp? Ring 800 800 40 eller gå inn på Hjelpelinjen.no. Man kan også ringe 477 00 200 eller gå inn på spillavhengighet.no.