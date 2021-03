IS-kvinnen gir sin forklaring: – Jeg hadde en radikal tankegang

OSLO TINGRETT (TV 2): I seks år oppholdt hun seg sammen med fremmedkrigere i Syria. Nå forklarer hun seg for retten.

Saken oppdateres

30-åringen er tiltalt for å ha deltatt i IS ved å ta seg av barn og gjøre ulike oppgaver i hjemmet. Hun er ikke anklaget for å ha utført kamphandlinger.

Mandag inntok hun vitneboksen for å gi sin forklaring til retten. Hun forteller at hun var student i 2010, og at hun kom i kontakt med mennesker tilknyttet det islamske nettstedet Islam Net. Da begynte hun å gå med hijab, og utviklet en konservativ holdning.

Kvinnen forteller mandag om en oppvekst preget av mobbing og utenforskap, og at hun i dag angrer på at hun reiste til Syria.

– Jeg hadde en radikal tankegang

Etter at hun kom inn i miljøet rundt Islam net kom hun i kontakt med Bastian Vasquez, som siden skulle bli hennes ektefelle.

I denne perioden ble hun stadig mer konservativ, og kom etter hvert i kontakt med personer i det islamistiske miljøet i Profetens Ummah. Organisasjonen er kjent for at de var for voldelig jihad - eller hellig krig.

– Jeg lærte at man var i en indre krig med seg selv. På den tiden hadde jeg en ganske radikal tankegang. Jeg var ganske positiv til det på den tiden, sier hun.

Kvinnen er norsk-pakistaner, og kom til Norge med sin familie i 1995. Hennes familie er liberale, ifølge henne selv. De reagerte da hun begynte å gå med hijab, og likte ikke de konservative og etter hvert radikale holdningene hun utviklet mellom 2010 og 2013.

Likevel fant hun de ekstreme verdiene i det islamistiske miljøet forlokkende.

Kvinnen forklarer seg med skjelvende stemme og tar seg ofte pauser. Hun ønsket først å gi en fri forklaring. Dette ble derimot vanskelig for henne, og hun får spørsmål fra dommer og aktor i saken.

Selv om hun nå erkjenner at hun var radikalisert, hevder hun at hun nå tar avstand fra radikal islam og IS.

Hun forteller om sitt forhold til den nå kjente fremmedkrigeren Vasquez. De to flørtet mye på sommeren 2013, før Vasquez reiste til Syria.

FREMMEDKRIGER: Bastian Vasquez (til høyre) kjempet for IS og Nusrafronten før han døde mens han lagde bomber i 2015. Foto: Politiet

I denne perioden fortalte Vasquez om krigføring, og hvordan de skulle plante bomber og utføre terror i Syria.

– Jeg var så forelsket at jeg ikke reagerte. Hans tankemåte var min tankemåte, sier kvinnen.

Hun reiste i 2013 etter Vasquez. På det tidspunktet var han tungt involvert i kamphandlinger med terrororganisasjonen Nusrafronten.

– Hva tenkte du om å reise til et slikt sted?, vil dommer Ingemar Nesto Nilsen vite.

– Jeg ville bare være med ham. Passe på ham.

– Tenkte du at det kunne være straffbart?

– Jeg husker ikke.

– På den tiden var jeg radikal. Jeg tenkte ikke klart. Jeg tenkte ikke at det jeg gir meg ut på er farlig, forklarer hun.

TINGRETTSDOMMER: Ingemar Nestor Nilsen under straffesaken mot kvinnen. Foto: Ole Berg-rusten

– Skjønte ikke hva jeg gikk til

I 2013 var det allerede borgerkrig i Syria. Likevel hadde ikke verden sett det fullstendige bildet av grusomhetene IS utførte gjennom sine terrorhandlinger.

Kvinnen mener hun ikke skjønte hva hun involverte seg i da hun reiste for å gifte seg med fremmedkrigeren Vasquez.

– På den tiden var det ikke så mye om hva som skjedde i media. Da jeg kom ned ble jeg møtt av noe annet enn det jeg forventet, sier hun.

Hun sier hun utelukkende reiste til Syria fordi hun var hodestups forelsket i Vasquez. Hun hadde også med seg et sted mellom 30 og 40.000 kroner som hun tok ut i kontanter i Norge, Sverige og Tyrkia.

I FLYKTNINGELEIR: Kvinnen (30) her i al-Hol-leiren etter at hun forlot IS-kontrollerte områder. Hun har nå kastet Niqaben. Foto: Øyvind Brattegård, TV 2

Barn med to IS-menn

I 2013 reiste hun til Syria for å gifte seg med fremmedkrigeren Vasquez, som på det tidspunktet kjempet for terrororganisasjonen Nusrafronten.

Kort tid etter at kvinnen ankom Syria, giftet de to seg, og Vasquez ble IS-kriger. I en periode på seks år oppholdt hun seg i IS-kontrollerte områder. Vasquez døde i en arbeidsulykke da han utviklet bomber i 2015, og kvinnen giftet seg på nytt to ganger.

Hun har to barn med menn tilknyttet IS. Begge barna oppholder seg nå i Norge.

Fakta i saken er ikke bestridt, og kvinnen erkjenne å ha reist til Syria av egen fri vilje, og at hun har vært gift med tre menn tilknyttet terrororganisasjonen.

Hun erkjenner likevel ikke straffskyld. Hun mener hun ikke kan straffes for å være gift med terrorister, og for å oppdra deres barn. I tillegg mener hun at hun ble holdt i Syria mot sin vilje.