Hjemmelaget gnocchi med skrei

Gnocchi er enklere å lage enn du tror! Serveres her med en smakfull hvit saus og ovnsbakt skrei.

Kokk og gladgutt Christer Rødseth sin oppskrift er til 4 store porsjoner.

Dette trenger du:

4 biter skrei a ca. 150 gram

Litt salt og olivenolje

Gnocchi:

500 g skrelt mandelpotet

300 g tipo 00 mel eller tipo 0

30 g revet parmesan

3 eggeplommer

Litt salt

Saus:

30 g smør

20 g hvetemel

5 dl melk

30 g revet ost – gjerne Comté. Vanlig gul ost fungerer fint

½ blomkål

Annet:

120 g shiitakesopp

1 ss smør og 1 ss solsikkeolje til steking

Litt revet muskat

6-7 blader salvie eller basilikum

150 g klippfisk i biter – ferdig utvannet

1 fennikel

10-12 cherrytomater

1 liten neve salat

Ha gjerne litt gresskarkjerner og grønnolje over ved servering

Salt, sitron og olivenolje til smak

Slik gjør du:

Dryss et forsiktig lag med salt på skreien og la den ligge med saltet på i 5-6 minutter. Skyll av saltet og tørk godt. La den bli romtemperert. Ved steking, ha litt olivenolje på et brett og legg fisken på. Ha så litt olivenolje over og stek i ca. 5-6 minutter på 220 grader.

Potetene kokes/trekkes i vann til de er møre. Hell av vannet og ha potetene tilbake i kjelen slik at alt vann dampes godt av. Mos så potetene gjennom en melsikt eller lignende i en bolle. Bland inn mel, egg, parmesan og salt. Bland det godt sammen til en deig. Deigen kan trenge litt mer mel. Deigen skal være fast, men samtidig ha en myk konsistens. Det er en fordel om deigen er varm når den bearbeides. Rull deigen i pølser og kutt i biter. Rull de så til små baller og trykk på en gaffel for å få mønster.

Kok gnocchien i lettsaltet vann til de flyter og avkjøl.

Ved servering stekes de i en stekepanne med salvie, smør og litt olje. Ha litt salt over.

Sausen lages som en hvit saus med smeltet smør og mel. Ha i melk og kok ut melsmak. Smak til med muskat og litt salt. Riv blomkålen på et rivjern og bland i sausen. Bland så i osten.

Kutt soppen i båter og stek gylne i smør og litt olje i en stekepanne. Ha på litt salt. Bland med gnocchien og legg i en ildfast form.

Hell så sausen over gnocchien og bak på 220 grader i ca. 20 minutter til det er gyllent.

Anrett med fisken på toppen. Lag en salat med tomater, fennikel og annen råkost du selv liker. Smak til med salt, sitron og olivenolje.

Har du noen sprø kjerner eller urteolje tilgjengelig er det veldig godt som en ekstra topping.

Denne retten er helt super med kokte grønnsaker som brokkoli og blomkål ved siden av.

Lag deg en god uke!