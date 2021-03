Vaksinér Oslo NÅ!

Nei skulle man tatt en Isabel Raad og reist til Dubai, da?

Neiiida, skal ikke det, men nå er det nesten så jeg skjønner dem som gjør det.

For i går satt jeg her i stua i en rosa genser med sola i trynet og tenkte at nå vettu, nå blir det bra.

Så for meg rosevin, restaurantbesøk og hverdager med VENNER. Et liv som glir.

Jeg dagdrømte om post-pandemi (som btw kommer til å bi episk, noen må passe på meg når det skjer) og var glad og fri i sjela.

Men så stenger Oslo ned igjen. Hard core nedstenging.

Kafeer, butikker, skoler og aktivitetstilbud. Ikke får vi ha eller dra på besøk.

Jeg som voksen (det har enda ikke skjønt at jeg er, men later som) skal klare det her, men hadde jeg vært ungdom nå hadde det rabla for meg.

Det hadde vært et spørsmål om tid før jeg fikk meg en bot for ulovlig fest for å si det sånn. (Fikk politi-kjeft for ulovlig fest selv uten corona da jeg var ungdom si, hehe).

Jeg tror det kommer til å rakne for folk i Oslo snart hvis det ikke finnes en eneste belønning for dette levende marerittet av en hverdag vi har stått i siden starten av november.

For med landets strengeste smittevernstiltak over SÅ lang tid så må det snart kommer en gulrot som gjør det verdt det.

Noe som holder motivasjonen oppe. Vaksiner.

HVORFOR får ikke Oslo mer enn andre? Totalt sett får vi MINDRE.

Jeg er fullt klar over at Oslo-hatet bruser som en nyåpna Solo i distriksblodårene, men det kan ikke tas hensyn til nå.

For i de fleste andre byer lever de ikke i et totalt koronafengsel . Smittetallene er lave.

Det drikkes øl på restauranter, det koses på spa og man kan kjøpe seg en snus eller kjole uten å feste en gammal bestefartruse over ansiktet.

En venninne av meg sa i går at hun vurderte å blokke venner som sendte snaps fra andre byer der de var ute på restauranter hvor de drakk og levde livet.

Jeg er enig. Å få snaps fra festglade venner utenfor Oslo nå, kjennes ut som å få bilder av venninner i bikini på stranda mens jeg selv sitter her å kveles i en niqab i en gudsforlatt kjeller.

Okei det var kanskje litt dramatisk men det er jeg jo, så lev med det.

Poenget mitt er: Vaksinér Oslo NÅ. Og et poeng til: Det er lov å være lei. Driiitlei.

Innlegget ble først publisert på Hegseths instagramkonto søndag

