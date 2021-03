Risikerer over 100.000 i bøter etter Farmen-fest

I helgen skrev flere medier om «Farmen»-deltakerne som var på fest i Porsanger i Finnmark.

Gjengen hadde en reunion hvor de har opplevd både nordlys, hundekjøring, fisking, tur på vidda og en gudstjeneste.

På flere bilder og videoer som ble lagt ut av deltakerne i sosiale medier, vises det at de er tett og drikker fra samme flaske.

FEST: Det ble delt flittig med festbilder. Foto: Skjermbilde/Karianne Vilde Wølner/Instagram

Etterforskes

På bakgrunn av oppslagene i de forskjellige nettavisene, har politiet i Finnmark startet en etterforskning.

– Vi ønsker å få kartlagt hva som har skjedd og om det foreligger brudd på covid-19-forskriften. Vi må se på om dette er et arrangement som faller inn under forskriftens paragraf 13. Saken etterforskes på vanlig måte, forteller påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt til God kveld Norge.

§ 13.Definisjon av arrangement Dette er paragraf 13: Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller a. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening

b. kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver.

c. seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet

d. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon

e. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner

f. private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten. Som arrangement menes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand Kilde: Lovdata.no

Han påpeker at selv om det er lite smitte i Finnmark, er det viktig at alle gjør det de kan for å forhindre smitte.

Over 100.000 kroner

Finnmark Politidistrikt opplyser at de bøtelegger brudd på korona-reglene. Bøtesatsene er 10.000 kroner per festdeltaker og 20.000 kroner for arrangør som i dette tilfelle vil være Nils Kvalheim.

– Hvis etterforskninger viser at covid-19 forskriften er brutt, så vil reaksjonen være bøter, forteller Daae.

Det betyr at «Farmen»-gjengen kan risikere å betale bøter for over 100.000 kr.

Tar det med ro

En av initiativtakerne er finnmarksværingen Nils Kvalvik. Han forteller til God kveld Norge at han blir sjokkert om de må betale bot.

– Det kommer helt an på om politiet ser på oss som en kohort eller ikke. Jeg tar det knusende med ro, dette er en ikke-sak, forteller han.

Han hevder videre at de hadde strengere tiltak enn Farmen-produksjonen.

– Alle tok to korona-tester og bodde på forskjellige rom. Etter at begge testene var negative dro vi alene på fjellet, det var ikke sånn at vi dro rett på fest, forteller Kvalvik.

Trist

Selv om han tar det med ro, har han forståelse for at folk reagerer.

– Jeg skjønner at det blir reaksjoner, og det var utrolig dumt å legge det ut på sosiale medier, forteller Kvalvik.

Han presiserer at hvis folk hadde sett tiltakene de hadde gjort på forhånd så hadde dette ikke vært en sak.