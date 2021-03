Kundene sto i kø for å bytte julegaver

Flere butikkeiere er overlykkelige over at de igjen får åpne dørene, men frykter de økonomiske konsekvensene av den lange nedstengingen.

Mandag startet en forsiktig gjenåpningen av det danske samfunnet.

Det er fortsatt mye smitte i landet, men statsminister Mette Frederiksen mener det er en kalkulert risiko å starte en gradvis gjenåpning av landet.

Helt siden desember har de fleste butikker holdt stengt, og gleden var derfor stor da de ansatte endelig kunne ønske kundene velkommen tilbake.

– Jeg er veldig, veldig glad i dag. Vi skal ta det stille og rolig og har egentlig bare fokus på å ta kundene godt imot, sier Mikkel Schultz, varehussjef for elektronikkbutikken Power til danske TV 2.

Ventet i over to måneder

UENIGHET: Det har vært stor politisk uenighet om hvordan gjenåpningen av Danmark bør foregå. Foto: Jens Dresling/ritzau Scanpix

Alle butikker på under 5000 kvadratmeter får mandag åpne opp, men med strenge smittevernkrav.

Butikker på over 5000 kvadratmeter får også holde åpent, men må slippe inn et begrenset antall kunder om gangen.

Utenfor Power-butikken i byen Herlev hadde flere kunder møtt opp allerede klokken 07.00. Pensjonist Peter Windfeldt var en av de første som gikk inn i butikken.

– Jeg har ventet på dette i to og en halv måned, sier Windfeldt til danske TV 2.

Han hadde, som en rekke andre kunder, møtt opp for å returnere en gave han fikk til jul. I tillegg fikk han endelig kjøpt nye fargepatroner til printeren.

– Min kone og jeg har sett frem til at butikkene skal åpne, men vi vil skal fortsatt være påpasselige og holde avstand, sier Windfelt.

Vinterklær til flere titusen

Når butikkene nå endelig åpner, er det med en rekke avstandskrav og regler på hvor mange kunder det kan være per kvadratmeter.

For butikkeier Gert Nodin er det gledelig å endelig kunne åpne klesbutikken Bogart i byen Køge, sør for København. Han er samtidig svært bekymret for de økonomiske konsekvensene av nedstengingen.

I butikken henger det haugevis av dunjakker og vinterklær til flere tusen kroner per stykk. Nodin frykter at han blir sittende igjen med klær for en hel vintersesong.

– Jeg håper og tror at det fortsatt vil være kaldt de neste 14 dagene, slik at vi kan bli kvitt det store utvalget vi har her, sier Nodin til dansk TV 2.

Gjenåpningen gjelder ikke butikker på kjøpesentre, som fortsatt må holde stengt.

Vender tilbake til skolebenken

Mandag kan også elever på barne- og ungdomsskolen i Vest- og Nordjylland vende tilbake til skolebenken. Det samme kan elevene i de videregående skolene i disse delene av landet.

Gjenåpningen av skolene varierer ellers fra region til region, avhengig av smittesituasjonen. Planen er at alle videregående skoler og høgskoler kan gjenåpne fra midten av mars.

TILBAKE: I starten av feburar kunne de yngste barna vende tilbake til skolen. Denne uken kan også mange videregående elever komme tilbake. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

Utendørs kulturinstitusjoner får gjenåpne, men med krav om negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer.

Utendørs idrett og foreningsvirksomhet får også starte opp igjen, og grensen for antall deltakere heves fra 5 til 25.

Skal masseteste befolkningen

Når det danske samfunnet nå forsiktig åpnes opp, skjer det samtidig som befolkningen massetestes.

Rundt 400.000 personer kan testes for korona hver dag. Det er en markant økning av den danske testkapasiteten, varsler danske helsemyndighetene.

De 400.000 testene som kan bli utført hver dag, er en kombinasjon av PCR- og hurtigtester.

Testene blir foretatt på totalt 209 testsentre rundt om i Danmark. 108 av disse tilbyr en normal koronatest, mens 101 tilbyr hurtigtester.