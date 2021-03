Kan utvide Fjordkraft-ligaen til tolv lag

Stans i seriespillet i toppserien skaper trøbbel for norsk hockey. Nå tar flere til orde for å utvide ligaen kommende sesong.

– Det blir ikke sportslig rettferdig at man skal avgjøre dette sånn tabellen er nå, sier daglig leder i Narvik hockey, Cesilie Markussen.

I Narvik frykter man for konsekvensene dersom de ikke får spille kamper igjen snart.

Akkurat nå er seriespillet i toppidretten satt på pause på ubestemt tid. Regjeringen har uttalt at de skal ta en ny vurdering av situasjonen i midten av mars. Klubbene i Fjordkraftligaen diskuterer nå hvordan sesongen bør avsluttes dersom det åpnes opp for kamper igjen.

Har spilt få kamper

Lenge har klubbene vært samstemte om at de ønsker å fullføre grunnserien først og fremst, men med så liten tid igjen av sesongen tar flere til orde for å prioritere sluttspillet.

Hvis det skjer vil det gå hardt utover Narvik. Nordlendingene har bare spilt 27 kamper av planlagte 36 denne sesongen og ligger nest sist på tabellen med 11 poeng. Et poeng mer enn bunnplasserte Grüner, som har sju kamper mindre spilt.

– Det hadde vi ikke følt hadde vært rett. Det kan de ikke gjøre. Skal vi begynne med prosentregning har vi altså møtt alle topplagene. Tar vi utgangspunkt i en serierunde mindre har vi altså fem kamper igjen mot Grüner og MS. Det sier seg selv at det er annerledes å møte de enn topplagene, sier Markussen.

Av Narviks 27 kamper har 19 av kampene vært spilt mot lagene som ligger på de fem øverste plassene på tabellen.

1. Storhamar (4 kamper)

2. Frisk Asker (4 kamper)

3. Vålerenga (3 kamper)

4. Stavanger Oilers (4 kamper)

5. Lillehammer (4 kamper)

6. Stjernen (3 kamper)

7. Manglerud Star (2 kamper)

8. Sparta (2 kamper)

10. Grüner (1 kamp)

– Vi har også vært greie og latt de fleste lagene spille dobbelkamper her for å minimere reisingen og belastningen. Da er det ikke rett å avgjøre ligaen nå.

Behandles tirsdag kveld

De er et av flere lag som ønsker å utvide ligaen til tolv lag kommende sesong.

Tirsdag kveld skal saken behandles på et styremøte i hockeyforbundet.

– Forutsetningene vi hadde før sesongen dersom vi skulle havne i denne situasjonen var at direkte opprykk og nedrykk skulle stå på samme plass. det vil si, ingen nedrykk eller opprykk. Men vi har nå også andre alternativer med gode argumenter, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide.

Men Narvik mener det også blir urettferdig dersom 1.divisjonslagene må gå to sesonger uten opprykk.

– Jeg skjønner at det blir feil. To sesonger uten at de går opp vil ha mye å si både sportslig og økonomisk, sier Markussen.

Oslo 20200310. Idretten og generalssekr i Norges Ishockeyforbund Ottar Eide har tatt konsekvensen av koronnasmimtten og har avlyst og utsatt mange arrangement. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Vi har gjort en konsekvensvurdering av ulike alternativer vi har sendt til Norsk Topphockey. Uten å ta stilling til noen alternativer. Det dreier seg også om hvordan vi skal se ut neste år. Og det avhenger av om vi får gjennomført kvalik eller ikke. Får vi ikke spilt kvalik, er det flere alternativer, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide.

Markussen mener de har flere med seg.

– Jeg vet at det er flere som deler de tankene. Det er en veldig spesiell situasjon i år og det er mange aspekter sportslig og økonomisk å ta hensyn til. Vi har kommet med våre innspill og føler vi har en god dialog med hockeyforbundet.

Men hun mener det haster å få et svar.

– Jeg håper jeg får vite noe denne uka. Vi har datoer og frister å forholde oss til for å signere nye spillere og så videre.

Dersom det bestemmes at også de to lagene i 1.divisjon rykker opp innebærer at Lørenskog vil ta steget tilbake til den øverste divisjonen igjen for første gang etter at de mistet elitelisensen i 2018. Styret i Norges Ishockeyforbund vedtok for snart tre år siden at Lørenskog ikke fikk lov til å spille i toppserien i ishockey. Årsaken er at klubben ikke oppfylte kravene til klubblisensutvalget. Nå kan de altså være på vei tilbake sammen med Ringerike, som ligger på en 2.plass i 1.divisjon 3 poeng bak Lørenskog.