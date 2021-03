Jeg har null kontakt med andre mennesker, bortsett fra en som spør: Skal du ha pose?

Etter at det anonyme debattinnlegget «De som ble glemt i koronaen» i helgen ble publisert, har vi fått en rekke tilbakemeldinger fra andre eldre som følte at innlegget satte ord på det de følte.

Under har vi samlet noen av reaksjonene:

«Jeg er helt enig i at eldre, enslige og syke mennesker fullstendig er glemt i denne pandemien. Man sliter med angst, depresjon og ensomhet. Ensomhet i det norske samfunnet er en følge av en ekskluderende kultur».

En annen skriver:



«Dette har jeg ventet på i et år. Jeg går rundt med dundrende hodepine daglig. Har null kontakt med andre mennesker, bortsett fra en som spør: skal du ha pose».

En annen etterlyser helseministeren og FHI:



«Dette er noe av det beste og ærligste som har blitt skrevet om når det gjelder de eldre som er alene,og med liten omgangskrets. De har fått veldig liten oppmerksomhet under pandemien. Alt er nedstengt for de eldre, ingen trening, vanskeligheter med å komme seg ut og holde seg i form og kontakt med andre. FHI har ikke nevnt det og heller ikke helseministeren!»

En kvinne peker på de over 60 ikke skriker høyt nok til å bli hørt i media.

«Takk til innsender av dette innlegget. Endelig en som får litt spalte plass for de over 60. Gruppen som ikke klager på at de; ikke får trent, ikke får reist på hytta, ikke får vært sosiale, ikke får vært med venner.

Det er veldig mange som har ofret veldig mye i det året som har gått. Alle har ofret noe, men noen har ofret mer enn andre. Jeg mener at de som er alene - eldre eller yngre, har ofret mest i dette året.

Det er ikke bare å gå seg en tur - alle kan ikke gå en gang. Og det å møtes ute er jo heller ikke så lett i vinterlandet. Det er mange timer i døgnet, selv om man kanskje har vært en snartur på butikken (så tidlig som mulig, så det ikke er så mye folk)- mange har vært veldig ensomme.

Tror ikke bare det er unge som får psykiske problemer etter pandemien. Men, eldre klager som regel ikke.

De finner seg i de restriksjoner som er, og gjør det beste ut av det.

Mediene har stort sett den yngre garde i sine spalter, i debatter er det sjelden noen over 60 som deltar.

Det er derfor også provoserende å lese om alle som må trenge seg sammen i ferier, som må feste, som må ting som gjør at alle de «lydige» må holde seg enda lengre hjemme.

Vi over 60 må kanskje prøve å bli litt mer hørt. Vi skal ikke sitte passive og høre at alle andre har det så ille. Vi har deltatt i dugnaden - så det holder, og det bør kanskje respekteres litt mer.»

