Fotballen og ishockyen legger press på Erna før «toppmøtet»: – Opplever ikke at idretten blir tatt på alvor

HASTEMØTE: Statsminister Erna Solberg og idrettspresident Berit Kjøll skal onsdag møtes for å diskutere bredde - og toppidretten her til lands.

Da styresmaktene 22.februar meddelte at breddeidretten for voksne og seriekamper i toppidretten fortsatt måtte vente på å få starte opp igjen, ba idrettspresident Berit Kjøll om et hastemøte med statsministeren.

Klokken 14.00 førstkommende onsdag skal idretten og styresmaktene møtes.

Idretten representert ved Kjøll, generalsekretær Karen Kvalevåg, to-tre særforbund og lederen av en idrettskrets. Styresmaktene ved statsminister Erna Solberg og kultur - og likestillingsminister Abid Raja (V).

– Svært utfordrende at myndighetene ikke gir svar

Både Norges Fotballforbund (NFF) og Norges Ishockeyforbund har klare forventninger til møtet.

— Møtet er viktig for oss fordi vi opplever at idretten ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Vi er glade for at regjeringen ved statsministeren nå engasjerer seg for idretten. Det er tildels inngripende tiltak som hindrer toppfotballen å utøve jobben sin, og breddefotballen står fortsatt på sidelinjen, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, til TV 2, og fortsetter:

FØLER IKKE AT DE BLIR TATT PÅ ALVOR: Norges Fotballforbund, ved generalsekretær Pål Bjerketvedt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi ønsker å være, og bli behandlet som, en sterk partner i smittevernarbeidet. Helt siden april 2020 har vi lagt ned store ressurser for å sikre forsvarlig aktivitet under pandemien og hindre smitte ut i samfunnet. Det ansvaret har klubbene våre virkelig tatt. Det er helt nødvendig at idretten og fotballen tas på større alvor og at vi sammen finner løsninger for hvordan vi kan komme i gang med både toppfotball og breddefotball - spesielt der smittetrykket er lavt.

Ifølge VG ønsker Fotball-Norge at det tillates treningskamper fra 15. mars, som er tre uker før planlagt seriestart 5. april.

Ishockeyforbundet vil ikke selv være på møtet. Det skal i stedet håndballforbundet, som står i en tilsvarende vanskelig situasjon som ishockeyen med å prøve å få ferdigspilt sesongen.

VIL HA KLARE SVAR: Norges Ishockeyforbunds generalsekretær Ottar Eide. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Vi skal avslutte en sesong, men nå er det helt umulig med noen form for planlegging. Det er svært utfordrende at myndighetene ikke gir svar på når avgjørelser kan tas, sier generalsekretær i ishockeyforbundet, Ottar Eide.

Fjordkraft-ligaen har gang på gang fått nye oppstartsdatoer å forholde seg til, men har for øyeblikket ikke noen konkret dato på kalenderen.

– Møtet er viktig i den forstand at det gir Solberg og Raja en mulighet til å få bedre innsikt i problemstillingene knyttet til seriespill i toppidretten og konsekvenser av manglende aktivitet som følge av gjenåpning av barne - og ungdomsidretten. Ishockeyen har ingen kamper som kan spilles hverken i toppidretten eller blant barn og unge, fortsetter Eide.

Forventer ikke umiddelbare lettelser eller tiltak

Forventningene til møtet fra en stadig mer utålmodig idrettsbevegelse må imidlertid skrus ned, varsler både myndighetene og Norges idrettsforbund (NIF) til TV 2 mandag.

Det er ikke ventet at noen umiddelbare lettelser eller oppstartsdatoer vil bli gitt.

— Dette oppfattes ikke som et beslutningsmøte fra vår side eller fra statsministerens side. Det viktige er at bekymringene idretten står i blir godt kommunisert til regjeringen, forteller kommunikasjonssjefen i Norges idrettsforbund (NIF), Finn Aagaard.

Et av de overordnede temaene vil bli idrettens ønske om å avskaffe de nasjonale retningslinjene for idretten. Målet til NIF er at de lokale myndighetene, basert på smittesituasjonen i de ulike kommunene, i mye større grad kan bestemme hva som skal tillates av idrett.

I forlengelsen av dette vil også den såkalte «trafikklysmodellen» som NIF har skissert, som ligner den på den som regjeringen selv bruker for andre samfunnssektorer, bli diskutert.

– Det blir viktig for oss å presentere et så korrekt og etterrettelig situasjonsbilde av idretten som mulig. Det er viktig for oss at idretten blir sett på som en del av løsningen, og ikke problemet, sier Aagaard.