– Vi skravlet i 1,5 time. Da fikk jeg dårlig samvittighet

Det ser lekende lett ut når Johannes Høsflot Klæbo danser bortover snøen og spiser konkurrent etter konkurrent i jakt på nye gullmedaljer. Med kattemyke bevegelser henter han tideler og sekunder i hvert skyv og hver sving. Kombinert med en taktisk kløkt få, om noen, skiløpere matcher, er det ikke rart at Klæbos medaljesamling utvides for hvert mesterskap som arrangeres.

– Vanvittige ski

Men akkurat som i mange andre idretter er utstyret avgjørende for å lykkes på det ypperste nivået. De norske skismørerne står på pinne for at Klæbo og de andre norske stjernene skal skinne under VM. Så langt har gjengen til smøresjef Stein Olav Snesrud levert strålende.

– Skiene Klæbo har hatt på de to sprintene har vært helt vanvittige, konstaterer TV 2-ekspert Petter Skinstad.

– Ingen løpere går like mye på ski som smørerne under VM. De jobber dag og natt og lever svært spesielle liv. Og alt dette gjør de for at andre skal lykkes. De fortjener en del av VM-bonusen til alle de norske løperne, fortsetter Skinstad.

– Det er gull til de norske skismørerne. Vi har hatt de klart beste skiene, legger Odd-Bjørn Hjelmeset til.

Han er ikke overrasket over at Klæbos ski er i verdensklasse.

– Frode Pedersen, som smører skiene til Klæbo, kjenner skiene ekstremt godt. Det gjør også Klæbo. Han vet hvilke par han skal bruke og hvilke egenskaper skien har. Jeg mener at flere av utøverne burde ha mer kjennskap til skiene sine, sier Hjelmeset.

Når det regner på presten, drypper det på klokkeren.

– Jeg har hørt rykter om at det er visse personer som gir gode bonuser til sine skismørere. Det tror jeg er bra. Men det er greit med alt som er avklart på forhånd. Det er lett å si at du skal dele bonusen helt til du får bonusen. Da er det noen som synes det er greit å ha den selv, forteller Hjelmeset.

Hobbypsykologer

Når de ikke smører ski, hjelper smørerne utøverne på andre måter. Da Heidi Weng trengte en oppmuntring etter lørdagens skiathlon, var ikke smøreren hennes vond å be.

– Jeg satt lenge oppe med smøreren min her om dagen. Med god avstand. Vi skravlet i én og en halv time på kvelden, så jeg fikk litt dårlig samvittighet. Han står jo opp grytidlig og legger seg kjempeseint. Jeg fikk litt dårlig samvittighet for at han fikk litt mindre søvn fordi jeg synes det var gøy å prate med ham, forteller Weng.

– Jeg har en veldig god tone med smørerne. Jeg synes det er veldig trivelig å komme på stadion og gå i traileren før skirenn. Det er min «ting» før start. Nå får man ikke gjort det. Det er ganske kjedelig. De gutta er artige folk å ha rundt seg. Jeg kjenner litt på den, fortsetter hun.

SJEFEN FOR DE GODE TIDER: Stein Olav Snesrud og smøregjengen har truffet blink så langt i VM. Foto: Terje Pedersen

– De setter pris på oss

Smøresjef Snesrud er godt fornøyd med mesterskapet så langt.

– Det er mye pågangsmot og erfaring i denne lastebilen. Summen av det gjør at vi finner gode løsninger, sier han til TV 2.

– Vår ekspert mener dere fortjener litt bonus?

– Hehe. Det tar vi imot med åpne armer, ler Snesrud, før han legger til:

– Det er løperne som skal gå på ski, og det er de som skal skinne. De er veldig flinke til å sette pris på oss. De vet veldig godt at de ikke vinner gull uten at vi lykkes i jobben vår. Så vet vi også at det er fryktelig kjedelig å være på ski-VM når de har dårlige dager. Alt må klaffe.

– Det ser ut til at Klæbo har gode ski?

– Det er veldig gode skipar. Parene til Klæbo har vært smurt forholdsvis optimalt ut fra de forholdene som har vært, avslører han.

Therese Johaug er ikke i tvil om at smørerne har levert til gull så langt i mesterskapet.

– De betyr enormt mye. Jeg er så imponert over guttene som jobber dag inn og dag ut inne i traileren for at vi skal ha best mulige ski. De første dagene kom mange av dem som sliper ski tilbake klokken åtte om morgenen. Da hadde de jobbet gjennom hele natten. De hadde et par timer i sengen før det var rett tilbake til stadion for å jobbe. Uten dem hadde vi aldri klart å få de resultatene vi har fått, sier Johaug.

Hun forteller at forskjellen på gode og dårlige ski er som natt og dag.

– Går man på dårlige ski, går det ikke fremover. Da bruker du ekstremt mye mer krefter enn om du går på ski som flyter på snøen. Med gode ski vinner du terreng for hvert stavtak, sier 32-åringen.

Står opp grytidlig

– Ting snur jævla fort Stein Olav Snesrud

Det er ikke rom for latskap og unnasluntring når medaljer står på spill. Snesrud forteller at smørerne jobber døgnet rundt for å gi løperne best mulig forutsetninger for å lykkes.

– Vi har et fantastisk team og samarbeid. Alle er tidlig oppe, bretter opp ermene og står på fra morgen til kveld. Det er så kjedelig eller enkelt som det, sier Snesrud før han skisserer hvordan en vanlig dag ser ut for smøregjengen.

– Mandag er det frokost mellom fem og sju. Så er det å komme seg i traileren, ta en kopp kaffe og prate litt tull. Så ser vi på dagen, på været og på snøen. Er det konkurransedag, starter vi ca 2,5-3 timer før start. Da begynner vi å gå på ski, noe vi gjør mer eller mindre frem til det ikke er noe mer vi kan gjøre.

Snesruds gjeng teller 15 mann.

– Vi er elleve faste. I tillegg har vi med to testere. De hjelper til med alt mulig. Så har vi to slipere. Det blir 15 totalt. Det er gjengen min. Ikke minst har vi trenere og en langrennssjef som tester ski. Jo flere kilometer på ski vi har totalt sett, jo større sjanse har vi for å lykkes. Alle er med og bidrar, forteller han.

– Snur jævla fort

Guttene til Snesrud er godt drillet. Gliguttene tester gli. Er det feste, tester de feste. De som har ansvar for løperne, tester løperski. Sammen finner smørerne de beste løsningene.

– Da tar vi det beste fra gliprodukter, det beste fra manuelle verktøy og det beste fra festesmurning. Den beste slipen har vi allerede satt på. Det putter vi på det beste skiparet. Så enkelt er det, forklarer Snesrud.

– Akkurat her nede går vi ganske mye mer på ski enn utøverne. Det er helt sikkert. Vi tester mest mulig for å finne ut hva som er best. Her er det så store variasjoner i løpet av dagen at vi tester de samme skiene og de samme seriene både tre og fire og fem ganger i løpet av en dag. Da skaffer vi oss mest mulig erfaring med tanke på hva som skjer etter hvert som solen kommer og temperaturen stiger. Vi samler så mye data som mulig for å ta gode beslutninger når det gjelder som mest, sier han.

Det er kort vei fra suksess til fiasko. Det er Snesrud smertelig klar over.

– Ting snur jævla fort. I praksis får man nesten ikke testet på et 100 prosent relevant føre på selve løpsdagen. Det er da dataene og alt det vi har samlet inn på forhånd hjelper oss. Vi har god kontroll på hva vi har logget. Vi vet at vi som et minimum har konkurransedyktige ski. Så ønsker vi selvfølgelig at løperne våre skal gli fra alt og alle, men det vet vi er utrolig vanskelig og noe som skjer utrolig sjelden. Men er vi konkurransedyktige, skal vi være fornøyde, avslutter han.