– Det var mildt sagt jævlig

Helene Marie Fossesholm (19) omtaler nervene før VM-debuten som jævlige. Det har Therese Johaug full forståelse for.

– Det er så digg å være ferdig med første øvelse. Jeg har aldri vært i nærheten av å være så nervøs som jeg var på kveldsmøtet fredag og på lørdag morgen. Det var mildt sagt ganske jævlig. Den frokosten på lørdag er noe av det verre jeg har smakt. Ikke fordi maten var ille, men matlysten min var fraværende. Jeg håper at jeg har en smule mindre nerver på kveldsmøtet i dag.

Det sier Helene Marie Fosseholm til TV 2 om nervene som inntraff før lørdagens VM-debut.

Johaug: – Jeg lå og spydde

At hun følte på nerver forstår Therese Johaug godt, og minnes minst like mye nerver i sitt første verdensmesterskap.

– Jeg skjønner utrolig godt hvordan Helene hadde det på lørdag. Det er ikke lett å komme hit som junior, og det er vanvittig stort å skulle gå sitt første senior verdensmesterskap, sier Johaug til spørsmål fra Nettavisen på mandagens felles pressekonferanse.

Hun beskriver sin egen VM-debut i 2007 som full i nerver, der hun rett og slett måtte få hjelp og støtte av utviklingssjef i Norges skiforbund, Brit Baldishol.

– Jeg var på precamp sammen med Anders Aukland, Lars Berger og Ole Einar Bjørndalen som eneste jente. Jeg trivdes ikke der, og måtte bli hentet av Brit og ble kjørt til et annet hotell fordi jeg ikke hadde det bra. Jeg lå og var dårlig, rett og slett, og spydde, forklarer Johaug.

– Vi fant et annet hotell en natt og jeg lå på rom med Brit. Hun var som en mor for meg. Jeg kom inn til utøverhotellet etter noen dager i Sapporo og fikk møte de andre jentene, men jeg trivdes fortsatt veldig godt på rommet til Britt og bodde der nesten en hel uke før jeg gikk 30 kilometeren, fortsetter Johaug og ler.

– Demper ikke egne forventninger

Johaug er imponert over hvordan Fossesholm har taklet VM-nervene.

– Jeg skjønner veldig godt hvordan Helene hadde det, og jeg synes hun takler det ganske mye bedre enn det jeg gjorde, for å si det sånn.

Første VM-øvelse er unnagjort og nå står morgendagens 10 kilometer for tur.

– Bare det at man har gjort unna den første øvelsen, håper jeg gjør at jeg forhåpentligvis har litt mindre nerver. Det er mitt første senior-VM og, ja… Det er mange som har prøvd å si til meg at det bare er skirenn, og det er enkelt å si det, sier Fossesholm til TV 2 og utdyper:

– Men når man aldri har vært med på noe så stort i hele ditt liv, da blir man nervøs, rett og slett. Da hjelper det ikke om man står og sier at det bare er et skirenn. Så klart hjelper det litt, men det demper ikke mine egne forventninger til meg selv, likevel.