Zidane rasende etter Ramos–spørsmål

Se Real Madrid – Real Sociedad på TV 2 Sport 2 og Sumo kl. 21:00.

På søndagens pressekonferanse var Zinedine Zidane mildt sagt lite fornøyd med det ene spørsmålet han fikk.

– Det har gått to måneder siden Ramos ble fri til å snakke med andre klubber. Virker det ikke rart for deg at han ikke har kommet til enighet med Madrid enda?

Franskmannen svarte journalisten med stor misnøye.

– Dere stiller meg alltid de samme spørsmålene. Det er utrolig. Hva mer vil du at jeg skal si nå? Jeg vet ikke, svarte Zidane irritert.

– Tidligere fortalte jeg dere at vi tenker bare på morgendagens kamp. Jeg kan gjenta det jeg svarte, av respekt for spørsmålet ditt. Jeg håper det blir avgjort så snart som mulig, bortsett fra det har jeg ingenting å si. Vi har en kamp å spille i morgen, la 48-åringen til.

Kampen Zidane referer til er kveldens kamp mot Real Sociedad, som er en avgjørende kamp dersom "Los Blancos" skal forsvare ligatittelen.

Usikker framtid for Ramos

KAPTEIN: På 668 i kamper Real Madrid har Sergio Ramos notert seg for 100 scoringer. Foto: Bernat Armangue

Framtiden til forsvarsgeneralen er fortsatt ukjent. Mye av spekulasjonen kommer som følge av at hovedpersonen selv har uttalt seg lite om situasjonen.

– Ingen vet hva han kommer til å gjøre, forklarer TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué.

Spanjolen forteller videre at klubben tilbød Ramos en ny kontrakt på ett år med en nedgang i lønn på ti prosent. Selv vil kapteinen ha to nye år og samme lønn.

– Spesielt med tanke på operasjonen han nylig hadde, mener jeg han burde trene seg opp og bli i værende i Real Madrid, sier Balagué.

Ramos undergikk en meniskoperasjon 6. februar. I ettertid har Real Madrid klart seg bra med fem strake seire.

Likevel konstaterer Balagué at midstopperen er viktig for "Los Blancos" når det gjelder lederskap, scoringer og ikke minst i forsvarsspillet.

Viktige kamper

Før mandagens møte med Real Sociedad er hovedstadslaget på tredjeplass i La Liga, seks poeng bak ledende Atlético Mardid. På søndag møter de nettopp Atlético.

– Det er to viktige kamper. Derbyet mot Atlético er åpenbart en enorm kamp. Den må Real Madrid vinne, og den kampen vil avgjøre utfallet av årets La Liga, sier Balagué.

Dersom Zidanes menn vinner begge kampene denne uken, vil de være à poeng med serieleder Atlético.