Vellykket operasjon for Vickhoff Lie

Alpinisten Kajsa Vickhoff Lie (22) ble lagt under kniven søndag kveld etter bruddskaden. Heldigvis ble det ikke avdekket alvorlige skader på kneet.

Se fallet i videovinduet øverst. TV 2 advarer om sterke bilder. Video med tillatelse fra NRK.

De gode nyhetene blir servert av Alpinlandslaget i en oppdatering på Facebook.

Kajsa Vickhoff Lie (22) falt stygt under søndagens utfor i Val di Fassa og ble liggende i sikkerhetsnettet skrikende av de enorme smertene. De første undersøkelsene avdekket et brudd i leggen i den venstre foten, og Lie ble operert for skaden søndag kveld ved Universitetsklinikken i Innsbruck.

Et hovent kne gjorde at man fryktet at skadeomfanget kunne vært enda mer omfattende, men det ble utelukket etter søndagens vellykkede operasjon.

– Etter nærmere undersøkelser er det ikke funnet noen leddbåndskader i kneet, men et lite brudd. Nå venter rehabilitering og opptrening hjemme i Norge. Slik situasjonen er nå vurderer landslagslege Marc Strauss at Kajsa er tilbake i normal trening om ca. seks måneder, står det i pressemeldingen.

GJENNOMBRUDD: Kajsa Vickhoff Lie slo gjennom med andreplassen i Garmisch-Partenkirchen tidligere denne sesongen. Foto: Torstein Bøe

Lie ble liggende i 23 minutter før hun ble lagt på båre og fraktet med helikopter til nærmeste sykehus etter det stygge fallet.

Bærums-alpinisten har fått sitt definitive gjennombrudd i alpinsirkuset denne sesongen med andreplassen i Garmisch-Partenkirchen som bestenoteringen. Før søndagens fall i Val di Fassa noterte hun seg for en femte- og sjetteplass i utforrennene samme sted fredag og lørdag.

Under VM i Cortina ble Lie nummer fem i Super-G.