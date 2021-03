Det er snaue tre uker siden Adrian Smiseth Sejersted (26) måtte kaste inn håndkleet i VM på grunn av et trøblete kne. I Cortina ville ikke legen gå i detalj på hva som var årsaken til smertene, men nå gir 26-åringen en oppdatering på tingenes tilstand:

– Jeg er veldig usikker nå for tiden, faktisk. Jeg har en omfattende bruskskade, såkalt artrose. I utgangspunktet ganske krise, siden det ikke kan gro seg fint igjen, forteller Sejersted, som likevel er optimistisk, til TV 2.

– Best case er at jeg har kjørt med det et par år, og at det dermed funker å holde det i sjakk ved hjelp av masse rehab og trening. Legen anbefalte meg å legge opp, så «worst case» gjør jeg jo det. Skal i alle tilfeller gjøre en solid rehab, så får jeg se hvordan det går etter det, legger han til.

Vil kontakte tysk stjerne

Smiseth Sejersted forteller at det kan bli aktuelt å gjennomføre en ny operasjon.

– Ja, jeg utelukker ikke det. Akkurat nå sjekker jeg med andre fagfolk også, for å kartlegge mulighetene mine. Utforkjører Thomas Dreßen har tydeligvis fått noe av det samme nå.

– Blir det aktuelt å ta kontakt med Thomas Dreßen og hans folk?

– Ja, jeg skal høre med dem. Han opererte bare for et par dager siden, så venter litt med å plage ham.

Mener skadene må evalueres

Da de norske alpinistene startet denne sesongen, var det med tilnærmet fullt lag. Nå, fire måneder senere, har Norge mistet syv utøvere til små og store skader.

– Det er forskjell på marginer og flaks, og nå har vi mistet litt for mange, sa Kjetil Jansrud om temaet til TV 2 under VM i Cortina.

Siden den gangen har et nytt norsk talent forsvunnet ut av verdenscupen med skade. Kajsa Vickhoff Lie falt stygt under Super-G-rennet i Val di Fassa i helgen. Norges Skiforbund bekrefter at Vickhoff Lie har gjennomført en vellykket operasjon for et brudd i leggen i Innsbruck, og at hun er tilbake i normal trening om ca. seks måneder.

Kjetil Jansrud mener at skadesituasjonen spesifikt bør evalueres ved sesongslutt:

– Vi har folk som er flinke med tall og analyse, som skal se på både hva som har blitt gjort i sommer og i opptakten til sesongen, og forhåpentligvis finne noen svar.

– Det kan også bare være tilfeldighetene som har truffet oss hardt, men vi må gjøre det vi kan for at vi ikke havner i en flaks/uflaks-situasjon, legger han til.

Jansrud, som etter ryggskaden i VM er tilbake i trening, mener skadekrisen blir ekstra synlig for en nasjon som Norge.

– Fra å være en nasjon som herjer inn pallplasser og seire, har vi blitt en nasjon som har mistet både etablerte alpinister og store talenter, sier han og legger til:

– Nå har vi mistet litt mange, og det blir nok tatt tak i.