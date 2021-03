Fortsetter storspillet, kan Hovland sanke inn vanvittige summer

Etter helgens imponerende spill i World Golf Championships i Florida ligger Viktor Hovland (23) på andreplass sammenlagt i FedEx-cupen. Han har allerede spilt inn nesten 30 millioner kroner denne sesongen, men en god sammenlagtplassering i FedEx kan ta premiepengene til et helt nytt nivå.



Vinneren av cupen vil nemlig få utbetalt 15 millioner dollar, eller rundt 130 millioner norske kroner!

FedEx-cup er en poengbasert serie hvor spillerne får poeng utfra deres resultater i turneringene på PGA-touren. De 125 beste spillerne kvalifiserer seg til en mesterskapsserie på tre turneringer til høsten.

Under mesterskapsserien avskalles det enda mer. Kun 70 spillere får starte turnering nummer to, mens bare de 30 beste får spille i «The Tour Championship» hvor vinneren skal kåres.

Stor prestisje

– Den henger veldig høyt. Det er bare å se på listen over hvem som har vunnet turneringen de siste årene, spesielt etter de begynte å gjøre om på formatet. Det er jo bare de aller beste som vinner den, forteller Magnus Sveen, redaktør i Norsk Golf, til TV 2.

– Etter å vinne en major-turnering, som jeg tror de beste setter aller høyest, så er denne ekstremt heftig. Det at han ligger der han ligger nå betyr jo egentlig at han er verdens nest beste golfspiller denne sesongen.

I 2019 ble turneringsformatet endret, slik at vinneren av «The Tour Championship» også skulle være vinneren av FedEx-cupen sammenlagt. Derfor starter sammenlagtlederen av cupen avslutningsturneringen med minus ti slag.

STORSPILL: Viktor Hovland vant Mayakoba Golf Classic tilbake i desember. Foto: Robert Fedez

Andreplassen starter med minus åtte, tredjeplass med minus sju også videre til femteplass med minus fem. Fra seks til ti starter spillerne med minus fire. Elleve til femten slår ut på minus tre og videre til 26 til 30 som begynner avslutningsturneringen på par.

Kjempestore premiesummer

Det er en enorm premiepott på 70 millioner dollar som skal utbetales til de beste spillerne. Vinneren stikker av med 15 av de, tilsvarende om lag 128 millioner kroner, mens det blir gitt henholdsvis fem og fire millioner dollar til andre- og tredjeplass. Selv 150. plass får utbetalt 70 000 dollar, eller 606 000 kroner.

– De har den største utbetalingen i golfverdenen, by far! Hvis du ser hva vinneren av US Masters får, for eksempel, så er ikke det i nærheten av det de får for å vinne FedEx-cupen, sier Sveen.

Cupen ble introdusert i 2007. Hensikten var å gi spillerne noe stort å spille for på høsten, etter den siste major-turneringen er ferdig i august.

Fjorårets FedEx-cup ble vunnet av Dustin Johnson. Tiger Woods og Rory McIlroy er de mestvinnende, med to turneringsseiere hver. Svensken Henrik Stenson var den første skandinav til å vinne i 2013.

Om to uker skal Hovland spille i Players Championship, som regnes som den største turneringen som ikke er en major. 23-åringens sterke spill i det siste gjør at han regnes som en av favorittene der.