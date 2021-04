Stadig flere bil-motorer krympes i volum og får batteri-hjelp i en eller annen form. Enten som ladbar hybrid, eller som mildhybrid. Men Land Rover velger å gjøre begge deler.

I sin nye Defender har de nå funnet det for godt å stappe en diger V8-er ned i motorrommet. Attpå til med kompressor.

Det vil vi si er å gå imot strømmen – bokstavelig talt. Det er ikke så mange som gjør det på den måten lenger. Så har vel selvfølgelig heller ikke glemt at Land Rover / Range Rover også nå kan leveres med batteri-hjelp. Defender både som ladbar og mildhybrid. Sistnevnte i kombinasjon med dieselmotor.

Bilen på 2,5 tonn skal gjøre unna sprinten fra 0-100 km/t på rundt 5 sekunder. Det er dermed en av de raskeste SUV-ene man får kjøpt nå.

Ikke noen sinke i trafikken

Men tilbake til det nye Defender-flaggskipet som kommer som 2022-modell. Her er motoren en 5-liter V8 og den varter opp med friske 525 hestekrefter og et dreiemoment på 652 Nm.

Ifølge ryktene er lyden fra de to doble enderørene, som denne modellen er utstyrt med, umiskjennelig V8 – og ikke uten en viss gåsehud-faktor.

Med et slikt motorbeist under pansret, uteblir heller ikke prestasjonene. Vi snakker 0- 100 km/t på 4,9 sekunder for 90-utgaven som er tredørsutgaven og den korteste og dermed letteste. Den noe større femdørsversjonen er heller ikke noen sinke. Den 2,5 tonn tunge firehjulstrekkeren gjør 0-100 unna på 5,2 sekunder. Toppfarten er på høyst anstendige 240 km/t.

5-liters V8 motor og kompressor. Det høres både morsomt og dyrt ut.

Dette gjør Defenderen til en av de raskeste SUV-ene på markedet akkurat nå og den sterkeste og sprekeste serieproduserte Defenderen noensinne.

For å matche ytelsene, får bilene noen unike detaljer. Vi snakker om større bremser med blå kaliptere og unike 22-tommers felger lakkert i satenggrått. Fjæring og øvrig hjuloppheng er også spesifikt for V8-modellen, med blant annet grovere stabilisator-stag for reduksjon av krengning ved svingkjøring.

Mens girkassa er en spesialpreppet 8-trinns automat.

Disse "on road-egenskapene", til tross, skal også V8-utgaven, i kjent Land Rover stil, være svært habil i terrenget.

Prisen kan bli stiv

– Vårt tekniske fokus har vært å optimalisere drivlinjekalibrering for Defender for å levere responsiv ytelse på veien, uten å gå på bekostning av Defenders terrengegenskaper. Det sier Jaguar Land Rovers konsernsjef Iain Gray, i en pressemelding.

Disse bilene leveres i tre ulike lakkfarger. Det er Carpathian Grey, Yulong White og Santorine Black. Den grå og den hvite med sort, kontrast-farget tak.

Innvendig i V8-modellene finner vi eksklusivt Ebony Windsor-skinn i kombinasjon med alcantara og sort-matt dekor. Også rattet er kledd med alcantara.

Prisene for Norge er så langt ikke klare. Per i dag det den avgiftsgunstige ladbare hybriden som er den billigste. Her starter prisene på en drøy million kroner, for personbil med bakseter.

Det er med det grunn til å tro at den velutstyrte V8-eren fort kan komme til å koste det doble av dette. Så noe veldig vanlig syn på norske veier blir disse bilene neppe.

