Dette mener TV 2s ekspert om Trump-comebacket

Trumps drøyt 90 minutter lange tale var innholdsrik og variert, og republikaneren var innom alt fra vindmøller til valgfusk. Eks-presidenten fortsatte med sine løgner om at presidentvalget var rigget, og hevdet flere ganger at han vant valget i november.

– Jeg ga opp å faktasjekke ganske tidlig, sier Eirik Bergesen, TV 2s USA-kommentator.

«Greatest hits»

Han mener Trump er tydelig preget av valgnederlaget, som han fortsatt nekter å innrømme.

TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen mener Trump virket sliten under søndagens tale. Foto: TV 2

– Det er helt åpenbart at Trump fortsatt er i den fasen av en sørgeprosess hvor han nekter å erkjenne hvilken situasjon han er i, sier Bergesen.

Trump var innom mange av sine eldste påstander om valgfusk, som for lengst har blitt avfeid som løgn. Republikaneren anklaget også president Joe Biden for å føre en politikk som ville transformere USA til en sosialistisk stat.

– Dette minner meg om da jeg var student i Bergen og ble sendt ut av BT for å dekke en Smokie-konsert hvor de spilte sine «greatest hits». De spiller fortsatt sine «greatest hits» den dag i dag. Trump leverte mange slitne «greatest hits» og jeg har vanskelig for å forestille meg at selv de ivrigste Trump-tilhengerne vil ha mer av dette de neste årene, sier Bergesen.

USA-kommentatoren synes Trump generelt hadde lite energi på scenen sammenliknet med valkamparrangementene republikaneren leverte tidligere.

– Dette var et Trump-show, men det var et blekt Trump-show sammenliknet med mye annet han har levert. Det er åpenbart at dette valgnederlaget har gått inn på ham, mener USA-kommentatoren.

Ville blitt full

Trump talte under den konservative konferansen CPAC, som i år hadde temaet «America Uncanceled» - en henvisning til begrepet «cancel culture». Dette er en form for offentlig boikott av personer som har gjort eller sagt noe kritikkverdig, og kritikere mener det er med på å innskrenke ytringsfriheten.

– Hvis man lekte drikkelek under talen og skulle ta en shot hver gang Trump nevnte «cancel culture», er man ganske full nå, påpeker Bergesen.

Han mener Trumps kritikk av fenomenet bærer preg av motsetninger.

– Det er litt spesielt at Trump, som ble kjent for å gi folk sparken, kritiserer dette begrepet. Med en gang noen var uenige med ham, var det rett på hodet ut. Det er en av flere motsetninger i denne talen, avslutter Bergesen.