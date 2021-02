Trump flørtet med 2024 og leste opp navn på politiske fiender

Natt til mandag talte Donald Trump for første gang siden han forlot Det hvite hus. Den avgåtte presidenten gjorde det klart at han ikke vil forsvinne med det første.

Søndag holdt Donald Trump sin første offentlige tale siden han gikk av som president på den konservative konferansen CPAC.

Talen hadde mye til felles med eks-presidentens valgkamparrangement, hvor Trump var innom tema som valgfusk, vindmøller, fake news og «cancel culture».

– Har dere savnet meg enda? spurte eks-presidenten da han entret scenen i Orlando.

Publikum svarte bekreftende, og brøt ut i øredøvende applaus.

– Dette er langt fra over, fortsatte republikaneren, som på forhånd hadde varslet at han ville snakke om partiets fremtid.

Det har lenge vært knyttet spenning til hvorvidt Trump faktisk er en republikaner, eller om han ville benytte talen til å annonsere et nytt parti. Søndag var Trump raskt ute med å bekrefte ryktene som «fake news».

– Vi trenger ikke et nytt parti, for vi har det republikanske parti, forsikret forretningsmannen.

Flørtet med comeback

Med en riksrettssak hengende over seg har den tidligere presidenten holdt lav profil siden Joe Biden inntok Det hvite hus 20. januar. Trump er også utestengt fra Twitter, og søndagens tale var en sjelden mulighet til å nå ut til det amerikanske folk.

Til tross for at talen markerte Trumps comeback i offentligheten, var Fox News den eneste amerikanske TV-kanalen som valgte å vise eks-presidentens tale.

Trump flørtet videre med tanken på å stille som president i 2024.

– Hvem vet? spurte Trump med et smil, og la til at han vurderte «å slå demokratene for en tredje gang». Kommentaren var en tydelig henvisning til Trumps gjentatte løgner om at han vant presidentvalget i fjor høst.

Mot slutten av talen lovet han også at en republikansk president ville vinne valget i 2024.

– Jeg lurer på hvem det kan være, hintet Trump til publikums store begeistring.

Ut mot «cancel culture» og egne kritikere

Den årlige konferansen CPAC er den største av sitt slag for konservative amerikanere. Årets tema er «America Uncanceled», hvor arrangørene ønsker å ta et kraftig oppgjør med «cancel culture».

Dette er en form for offentlig boikott og uthenging av personer som har gjort kritikkverdige ting, og har blitt kritisert av flere for å komme ut av kontroll.

Trump lovet på sin side at han ville kjempe mot cancel culture. Samtidig leste han opp navnet på republikanerne som hadde stemt for å dømme ham under riksrettssaken.

– La oss kvitte oss med alle sammen, sa Trump om partikollegene.

Slaktet Biden

Trump langet også ut mot sin rival Joe Biden, som slo republikaneren under presidentvalget i november. Biden har nettopp fullført sin første måned i Det hvite hus, som Trump mener er «den mest katastrofale første måneden for noen president gjennom historien».

– Vi visste alle at Biden-administrasjonen ville være dårlig, men ingen av oss kunne forestille seg hvor dårlig den ville være, fortsetter Trump.

Den tidligere presidenten varskuffet over at Biden ikke har vedlikeholdt arbeidet med grensemuren mot Mexico, og viet store deler av taletiden til å kritisere den nye presidenten.

– Før jeg forlot Det hvite hus hadde vi bygget den tryggeste grensen. Nå blir ulovlige immigranter sluppet fri, og de kommer i hopetall vi ikke engang har sett enda, sa Trump.

– Ingen vet hva de bringer med seg

I talen trakk Trump frem utviklingen av de nye vaksinene som et høydepunkt under hans tid som president.

– Det som har skjedd det siste året ville tatt alle andre presidenter minst fem år. Vi brukte ni måneder, sa Trump.

Han hevdet AT Biden nå kun implementerer planen Trump iverksatte, og at det er Trump og hans administrasjon som skal få æren for vaksineutviklingen i USA.

Han forsatte talen med kritikk mot Bidens innvandringspolitikk, og sier Bidens første prioritet har vært å åpne grensene.

– Man kan ikke engang spise ute på restauranter, men Biden slipper inn tusenvis av immigranter. Ingen vet hva de bringer med seg, sier Trump.

Møtte motstand

Søndag var han klar til å ta et oppgjør med blant annet republikanere som har vist ham motstand.

Medlem av Representantenes hus Liz Cheney, som i januar stemte for å stille Trump for riksrett, var klar på at hun ikke mente Trump hadde noe å gjøre på konferansen.

– Det er opp til CPAC. Men jeg har vært tydelig på mitt syn på Trump. Jeg mener ikke at han skal ha en fremtidig rolle i partiet eller landet vårt, uttalte Cheney tidligere denne uken ifølge NBC News.