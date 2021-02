– Biden kommer aldri til å ha folket med seg

Mange mennesker har samlet seg utenfor konferanselokale i Orlando for å vise sin støtte til tidligere president Donald Trump søndag.

En stor folkemengde har samlet seg utenfor konferanselokalet i Orlando, der tidligere president Donald Trump søndag holder sin første tale siden han forlot Det hvite hus.

Trump har holdt en lav profil siden han måtte gå av som president i januar. Men søndag kveld er han tilbake i manesjen.

Når republikanerne samles til den årlige CPAC-konferansen i Orlando i Florida, markerer det Donald Trumps comeback etter valgnederlaget.

Støtter republikanerne

Blant de mange oppmøtte som gir sin støtte til Trump, er den kontroversielle og høyreekstreme gruppen Proud Boys.

TV 2 har snakket med lederen for gruppen som sier at han gir sin støtte til Donald Trump:

– Jeg er her for å støtte vårt republikanske parti — eller det nye republikanske parti — og president Trump, som er på vei hit nå, sa leder Enrique Tarrio til TV 2 før Donald Trump gikk på talerstolen søndag kveld norsk tid.

Gruppen er kjent for å være voldelige, og har ved flere anledninger gått til angrep på blant andre journalister.

– Kommer aldri til å ha folket

Proud Boys deltok også i stormingen av kongressen 6. januar.



– Sannheten er at Biden kan eie president-tittelen, kongressen og huset. Men én ting han aldri vil ha, er folket — fordi hans budskap om enhet er en løgn, sier Tarrio.

Mange av de som har møtt opp i Orlando søndag mener at Biden ikke er den rettmessige vinneren av valget, og tror at Trump er den egentlige presidenten i USA — og at han vil ta tilbake makten.

Biden har imidlertid flertallet av det amerikanske den amerikanske befolkningen bak seg.