– Det er lov å være lei seg i dag, innledet byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, på en pressekonferanse søndag.

I pressekonferansen varslet byrådslederen nok en gang om skjerpede tiltak i hovedstaden. Restauranter, butikker og videregående skoler stenges ned, og private sammenkomster frarådes.

Oslo-borgerne må igjen brette opp ermene og tåle sosial nedstenging. Det er flere TV 2 har snakket med motiverte for å gjennomføre.

– Må gjøre det rette

– Jeg tenker det er greit. Jeg syns det er lurt å overholde tiltakene og bli ferdig med det, sier John David Bruns til TV 2.

Han og kameraten Rumi Rosas er forberedt på å leve med skjerpede tiltak også de kommende ukene.

- Det er litt trist, men vi må gjøre det rette for at samfunnet skal gå videre. Jeg tenker det er greit, sier Rosas.

Han håper nedstengingen vil vare også utover de to ukene som er satt i første omgang, slik at smitten kan slås tilbake.

- Det er bedre at vi har en lengre lockdown så det kan bli bedre etterpå, sier Rosas.

SYNS DET ER BRA: Dorthe Svarstad mener tiltakene er nødvendige. Foto: TV 2

– Nødvendig

Også andre TV 2 har snakket med er enige i at de nye tiltakene er nødvendige.

– Jeg syns det er helt fint. Det er greit å bekjempe smitten, så jeg syns det er bra, sier Dorthe Svarstad til TV 2.

Hun sier hun er motivert for å gjøre en innsats nå, slik at pandemitiden kan kortes ned.

– Det er bare å bli ferdig med det, sier hun.

KAN IKKE KLAGE: Lykke Berge har forståelse for restriksjonene. Foto: TV 2

Også Lykke Berge er positiv til tiltakene, og støtter avgjørelsen.

– Jeg syns det er smart, jeg. Når det er økt smitte, så må man bare stenge ned, sier Lykke Berge.

Som student sier Berge at hun har merket tiltakene, men hun har forståelse for at restriksjonene er innført og må følges.

– Man kan ikke klage, for det er jo nødvendig, sier hun.

Dette er de nye tiltakene

Alle serveringsteder må stenge, med unntak for takeaway

Alle butikker må stenge, utenom butikker som dagligvare og apotek

Gallerier og kunstutsalg må stenge med virkning fra natt til tirsdag

Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne frarådes

Utendørs arrangementer forbys

Det innføres rødt nivå i voksenopplæring og videregående skole fra mandag 1. mars

Ingen elever i videregående skole skal møte opp fysisk

Kommunen sikter mot å innføre massetesting av elever og lærere fra 8. mars

Kommunen innfører egne, forskriftsfestede regler for byggeplasser

Det anbefales å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av aleneboende og barn og ungdom i samme kohort.

Det er likevel ikke et forbud mot private sammenkomster, og man kan ha besøk av inntil 10 personer. Både Johansen og helsebyråd Robert Steen oppfordrer likevel folk til å begrense nærkontakt med andre mennesker.