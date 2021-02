Stortalentet endte Liverpools tapsrekke: – Dette målet var for Alisson

Sheffield United - Liverpool 0-2

Liverpool har ikke tapt fem kamper på rad i øverste divisjonen i England siden 1953. Det kunne ha skjedd på nytt på Bramall Lane søndag.

Men takket være mål fra vidunderbarnet Curtis Jones og et nydelig raid fra Roberto Firmino som endte i selvmål, så endte tapsrekken på fire strake Premier League-kamper for Merseyside-laget søndag.

Liverpool var uten keeper Alisson som stod over etter at Liverpool-spillerens far omkom i en drukningsulykke tidligere denne uken. Jones uttrykte sin støtte til lagkompisen etter kampen.

– Det har vært en vanskelig tid. Både for meg og laget. Dette målet var for Alisson. Han er ikke her i dag, og vi savner ham. Han må ta den tiden han trenger, og jeg vil dedisere målet mitt til ham og familien hans, sier Jones etter kampen.

Se Curtis Jones sitt mål øverst!

Med seieren over Sheffield United er Liverpool på sjetteplass på tabellen. To poeng bak West Ham på den viktige fjerdeplassen.

– Jeg skjønner at folk kritiserer oss, men om det bare handler om hvordan vi presterer blir det vanskelig. For vi kan ikke bare ligge bakpå og kontre. Vi er nødt til å dominere og håndtere situasjonen som er, og alle skuffelsene i kamper. I dag holder vi fokus og scorer på de riktige øyeblikkene, sier Jürgen Klopp etter kampen.

Ramsdale holdt koken

Etter ni minutter hadde Roberto Firmino en enorm mulighet alene mot Aarson Ramsdale i Sheffield Uniteds mål, men en god redning stoppet brasilianeren.

Og Ramsdale vartet opp med flere gode redninger. Etter halvtimen spilt var Mohamed Salah gjennom, men 22-åringen i Sheffield-målet stoppet avslutningen med en lekker fotparade.

– Det er kveldens mann så langt, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt om keeperen.

Og bare to minutter etter vartet han opp med enda en god redning på et godt skudd fra Liverpool-back Trent Alexander-Arnold.

– Det er typisk for klubber i motgang å møte keepere som har sitt livs dag på jobben, sa Mørtvedt.

Løsnet for Liverpool

Etter 25 serierunder i fjor hadde Liverpool 73 poeng. Før søndagens kamp mot Sheffield United hadde de 40 poeng.

Heldigvis for Liverpool, så skulle det løsne i den andre omgangen.

Et innlegg fra Alexander-Arnold endte til slutt opp hos Curtis Jones som sendte bortelaget i føringen. Det var 20-åringens første Premier League-mål for sesongen.

Og etter 63 minutter doblet Liverpool ledelsen. Firmino kombinerte med flere medspillere på nydelig vis før han til slutt, via et Sheffield United-bein, sendte ballen i mål bak en utspilt Ramsdale.

– Det er jo helt rått det han driver med, sa Mørtvedt etter scoringen.

Dermed endte kampen med 2-0 til Liverpool.

Sheffield United ligger stadig på sisteplass i Premier League med hele 15 poeng opp til Newcastle på trygg grunn.

Saken oppdateres!