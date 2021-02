De ansvarlige for de to lokalene blir anmeldt. Lokalet blir tømt for personer.

— Vi har kommet over to arrangement med til sammen 82 personer. Ansvarlige for de to lokaler blir anmeldt. Lokalet blir tømt for personer, melder politiet på Twitter klokken 19.28 søndag kveld.

Tidligere samme kveld ble 15 personer anmeldt for å ha samlet seg i et forsamlingslokale et annet sted i Oslo.

Oppdateres!