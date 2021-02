Åpnet for én uke siden – nå må de stenge igjen

På en pressekonferanse søndag kom den nedslående beskjeden om at ytterligere tiltak innføres i Oslo.

Det innebærer blant annet at butikker og serveringssteder må holde stengt, med unntak av takeaway.

Et av serveringsstedene som rammes av de nye tiltakene er Brauð Toastbar. Kun en uke etter at kafeen åpnet dørene for første gang må de stenge, i første omgang til og med 15. mars.

- Skuffet

Laila Ødegård og Dag Øien er to av kafeens eiere. De er skuffet over at nye tiltak rammer serveringsbransjen.

– Det er synd. Vi hadde jo håpet at det ikke skulle bli en ny nedstenging, sier Ødegård til TV 2.

Kafeen, som ligger på Grünerløkka i Oslo, ble pusset opp i to måneder før de var klare for åpning forrige søndag.

– Vi gledet oss veldig, sier Laila Ødegård.

På menyen står toast, øl, vin, juice og kaffe. Slik tiltakene var før søndag var alkoholservering utelukket, og etter de nye tiltakene ble presentert ble serveringsmulighetene innskrenket ytterligere.

Inntil videre drives kafeen med takeaway.

Tok sjansen

– Det er jo en risiko å åpne midt under en pandemi. Hvorfor har dere gjort det?

– Det var den muligheten vi hadde, og skulle vi takke nei hadde vi kanskje ikke fått muligheten senere, så da tok vi sjansen, sier Øien.

Han har troen på at det skal gå bra ettersom de legger til rette for takeaway, og håper at nedstengingen ikke vil forlenges utover de to planlagte ukene. Ødegård krysser fingrene for en kortvarig nedstengig.

– Det er jo andre i bransjen som har vært lenge i krisen. Jeg tenker jo mye på dem, sier hun.

Til tross for at de syns det er surt, er begge positive.

– Vi får bare stå i det og håpe vi får ut vaksinene. Jeg har troen, og vi gleder oss virkelig til fortsettelsen, sier Øien.

– Overlevde spanskesyken

Også Engebret Café må ta konsekvensene av de skjerpede tiltakene. Daglig leder, Kay Henning Johnsen, synes byrådet i større grad kunne differensiert mellom restauranter og barer.

MÅ STENGE: Kay Henning Johnsen driver Engebret Café i Oslo. Foto: Anders Stensås / TV 2

Han mener det ikke er like problematisk å overholde meteren på en restaurant som på et utested.

– Vi skjønner at noe må gjøres i Oslo, og det kan vi godt holde ut, selv om vi har tapt mye penger — noe hele bransjen har gjort, sier Johnsen.

I kafeen hans er alle ansatte permittert og har vært det de siste månedene med sosial nedstenging i hovedstaden. Johnsen tror ikke det er håp for å åpne før påske.

– Vi overlevde spanskesyken, så vi skal overleve koronaen også, sier Johnsen til TV 2, og fortsetter:

– Men vi skal være utrolig glade når vi får lov til å åpne igjen — det blir som jul og 17. mai på en gang.